175 milionů? Ne, díky. Sparta odmítla nabídku z Číny za Dočkala

„V minulém týdnu probíhala intenzivní jednání, zástupci jednoho čínského klubu byli v Praze, ale Sparta rezolutně řekla, že Bořka nepustí,“ říká zdroj iDNES.cz.

Ač už v západoevropských soutěžích skončil přestupní termín, v Číně je možné přivádět nové hráče až do konce února. A zájem o Dočkala, který má ve Spartě smlouvu do léta 2020, byl enormní. Ani hráč se myšlence na přesun nebránil. Také proto o čínském zájmu informoval spoluhráče v kabině.

Ve hře byly na české poměry obrovské peníze. Podle zákulisních informací nabídka zněla: 175 milionů korun za přestup pro Spartu a zhruba 70 milionů korun jako roční gáže pro Dočkala.

To jsou neskutečné sumy. Rekordní částku v historii české ligy zaplatil v roce 2001 Dortmund Spartě za Tomáše Rosického (s bonusy 505 milionů korun), druhý je Liverpool, který ostravskému Baníku poslal za Milana Baroše ve stejném roce 189 milionů. Ale v obou případech šlo o mladé a velmi nadějné fotbalisty, což později potvrdili.

Aktuální nabídka za 28letého Dočkala je naprosto unikátní. Vždyť i nejžádanější hráči v ideálním fotbalovém věku jako Krejčí či Schick odcházeli nedávno do italské ligy za zhruba 100 milionů korun.

Potvrdilo se, že Čína nemá s penězi vůbec žádný problém. Během zimy tamní kluby za posily utratily 4,5 miliardy korun, což je druhá nejvyšší suma hned po anglické Premier League.

A teď se mohl celkový objem peněz zvýšit, kdyby Sparta souhlasila. Byl by to z českého pohledu průlomový moment. Několik hráčů už si v minulosti čínskou ligu zahrálo, ale nikdy nešlo o tahouna reprezentace.

Dočkal si ve Spartě drží stabilní výkonnost od léta 2013, kdy přišel z norského Trondheimu za 15 milionů korun. Kromě národního týmu je výrazný i v zápasech Evropské ligy. V probíhající sezoně je nejlepším nahrávačem soutěže se šesti asistencemi.

I proto se o možnosti jeho přestupu mluvilo už během ledna. „Bořek je téma všude, kvalitu má velkou, ale nikdo zatím neudělal to finální rozhodnutí. Vzhledem k jeho obrovskému přínosu pro Spartu by to bylo finančně hodně náročné, ale uvidíme...“ říkal v lednu pro MF DNES Dočkalův manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Jeho slova se potvrdila. Ale Sparta odolala...