Chvála útočníka Provoda ze Sokolova: Jsem naprosto se vším spokojen

Lukáš Provod dosud znal z Plzně maximálně Juniorskou ligu. „Druhá liga je pro mě nová soutěž, ale sledoval jsem ji, protože spousta spoluhráčů z Plzně už druhou ligou prošla a tak jsem od nich získával informace. Pro mě je to úplně něco nového a jiného i po fotbalové stránce, s juniorskou ligou se to nedá srovnat, je to už mužský fotbal a mnohem náročnější,“ říká.

I tak, s mužským fotbalem už zkušenost získal, v minulé sezoně odehrál jeden zápas za Domažlice v ČFL. „ Šel jsem jen na záskok, protože Domažlice byly farmou Plzně, bylo to tam úplně jiné, ale nefotbalovější. Ve druhé lize se týmy snaží hrát o hodně víc fotbal než ve třetí lize,“ stihl si všimnout Lukáš Provod.

Zatím se zdá, že přechod z juniorské do mužské kategorie zvládl slušně. „Sžívám se s tím docela dobře, jen bych mohl dávat o trochu víc gólů, šance na to byly. Získal jsem roli víc ofenzivnějšího hráče, než jsem byl v Plzni. Mám problém s proměňováním šancí. Osobně jsem maximálně spokojen. Šel jsem do něčeho nového, nastupuju docela často. To je pro mě hodně důležité, abych rostl a co nejvíce hrál. Jen doufám, že gólů bude čím dál víc.“

Na celou sezonu

S tím souvisí i poněkud nezvyklá délka hostování, do Sokolova je z Plzně uvolněn na celou sezonu, to nebývá pravidlem. „Hodně jsme se o tom v Sokolově bavili a došli k rozhodnutí, že roční hostování je nejlepší. Půlroční cyklus je krátký, hráč úplně nevyzraje. Za druhý půl rok nic neztratím a naopak mohu jen získat,“ myslí si Provod.

Navíc, až tak do neznáma nešel. V Baníku najdeme několik hráčů, u nichž je ve fotbalovém rodokmenu napsáno místo „vyučení“ Plzeň. „Plzeňáků je tu docela dost. To byla jedna s věcí, které jsem se bál, jaká bude parta. V Sokolově je to v naprostém pořádku, až mě potěšilo, jaká je tady parta. Všichni se podporujeme, je cítit i podpora lavičky, nezávidíme si.“

„Šel jsem do něčeho nového, nastupuju docela často. To je pro mě hodně důležité, abych rostl a co nejvíce hrál. Jen doufám, že gólů bude čím dál víc.“ Lukáš Provod, Baník Sokolov

Lukáš Provod patří ke skupině vytíženějších, nastoupil ve všech zápasech. Naposledy s Dynamem České Budějovice odehrál celý zápas, předtím dal gól v Pardubicích, ale hrál jen 56 minut. V poháru v Zápech opět dal gól, když střídal Mejdra až v 58. minutě. Předtím s Prostějovem hrál také 56 minut, v Ústí nad Labem celý zápas a s Vlašimí 74 minut.

„Čekali jsme, že na tom budeme lépe. Zatím se nedaří v zápasech jít do vedení, většinou dotahujeme, to je hodně těžké, ale zase to ukazuje velký charakter mužstva, protože skoro vždy se nám to povedlo dotáhnout. Výkony se zvedají, herně je to už na velmi dobré úrovni, a je jen otázka času kdy začneme vyhrávat a body budou naskakovat po třech a ne jen po jednom,“ hlásí fanouškům devatenáctiletý útočník.

Bohužel je v tom jeden problém, který už se nenapraví. Baník vypadl už ve druhém kole poháru po prohře na hřišti třetiligových Záp. „Velká kaňka pro hráče i pro klub. Chtěli jsme uspět, ale bylo to velmi těžké utkání. Je tam malé hřiště, rozhodovaly maličkosti. Opět neproměnění šancí. Bohužel to nevyšlo,“ vzpomíná Lukáš Provod.

A tak je prostor pro maximální soustředění na druhou ligu. V neděli hrají v Praze na Žižkově. Duel se měl původně hrát až ve středu, televize si jej vybrala do vysílání, ale nakonec pozměnila plán a na Žižkově se hraje v tradičním čase, v neděli dopoledne.

„Přijali jsme to v pohodě, televizní zápasy jsou sice zajímavé, ale pro hráče to nic nemění. Naopak, je možná lépe, že se hraje v neděli, protože jsme zvyklí hrát o víkendu a ne ve středu. Já se tam byl podívat jako divák, na hřišti jsem nebyl. O soupeři byla příprava, ale jakožto úplně nový hráč ve druhé lize nejsem schopen říct, co od toho očekávat, jak se bude hrát a jak to bude vypadat,“ přiznává Lukáš Provod už naprosto sžitý se západočeským okresním městem. „V Sokolově se mi líbí moc i město, je zde všechno, co je potřeba, stadion je taky super, podmínky výborné, jsem naprosto spokojen.“