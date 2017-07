Horváth, trenér Sokolova: Rychlý fotbal? Makáme na tom

Generálka Sokolova na Fortuna národní ligu Čtyři branky nastříleli fotbalisté Sokolova v generálce na Fortuna národní ligu o víkendu juniorce prvoligových Teplic. A jak góly Baníku vypadaly? O první se postaral Jakub Dvořák II., to když se v 8. minutě objevil sám na malém vápně. V 35. minutě byl při zakončení v pokutovém území zezadu faulovaný Vojtěch Přeučil a z následné penalty zvýšil vedení Baníku na 2:0 kapitán Petr Glaser. V 56. minutě po kolmici Jana Kosaka zakončil své sólo střelou mezi brankářovy nohy Lukáš Provod. V 84. minutě pak poslal stejný hráč přesný centr na Martina Rychnovského, který hlavičkou k tyči uzavřel skóre na 4:1.

nastříleli fotbalisté Sokolova v generálce na Fortuna národní ligu o víkendu juniorce prvoligových Teplic. A jak góly Baníku vypadaly? O první se postaral Jakub Dvořák II., to když se v 8. minutě objevil sám na malém vápně. V 35. minutě byl při zakončení v pokutovém území zezadu faulovaný Vojtěch Přeučil a z následné penalty zvýšil vedení Baníku na 2:0 kapitán Petr Glaser. V 56. minutě po kolmici Jana Kosaka zakončil své sólo střelou mezi brankářovy nohy Lukáš Provod. V 84. minutě pak poslal stejný hráč přesný centr na Martina Rychnovského, který hlavičkou k tyči uzavřel skóre na 4:1. Jan Kosak byl hodně vidět při útočných akcích Baníku. Jeho tým se proti Teplicím prosazoval hlavně po křídlech. Ve 23. minutě hledal před bránou Přeučila, útočník Baníku ale na míč těsně nedosáhl. V 54. minutě se jeho střela mezi tyče nevešla, o dvě minuty později ale vybídl parádní kolmicí Provoda ke druhému gólu. Další příležitost měl Kosak v 64. minutě, jeho krásně zahraný přímý kop orazítkoval jen břevno, z dorážky pak zakončoval Čihák, jenže brankář Teplic střelu vytěsnil mimo. Sám Kosak se opřel do balonu v 81. minutě, jeho rána ale letěla nad břevno. Stejný hráč ještě předvedl pěkný průnik, ale Teplice se na brankové čáře ubránily a míč do sítě nepustily.

byl hodně vidět při útočných akcích Baníku. Jeho tým se proti Teplicím prosazoval hlavně po křídlech. Ve 23. minutě hledal před bránou Přeučila, útočník Baníku ale na míč těsně nedosáhl. V 54. minutě se jeho střela mezi tyče nevešla, o dvě minuty později ale vybídl parádní kolmicí Provoda ke druhému gólu. Další příležitost měl Kosak v 64. minutě, jeho krásně zahraný přímý kop orazítkoval jen břevno, z dorážky pak zakončoval Čihák, jenže brankář Teplic střelu vytěsnil mimo. Sám Kosak se opřel do balonu v 81. minutě, jeho rána ale letěla nad břevno. Stejný hráč ještě předvedl pěkný průnik, ale Teplice se na brankové čáře ubránily a míč do sítě nepustily. Střídání: Ve 33. minutě skončil zápas kvůli zranění pro Bohumila Havla, kterého na křídle nahradil Martin Rychnovský. V 65. minutě Baník střídal znovu, do hry se dostali bratři Ševčíkové, Mejdr a Vondráček.