V kádru fotbalového Sokolova je třiadvacet jmen

Minulý týden prožili hráči Baníku Sokolov ve Františkových Lázních, kde v rámci soustředění vystřídali pražskou Spartu.

„Začali jsme s relativně malým počtem hráčů, někteří hráči byli zranění a někteří ještě nedorazili. Doplnilo se to právě během soustředění. To nakonec proběhlo fantasticky. Veškeré tréninkové činnosti hráči odtrénovali, zapojil se i Pavel Horváth. Měli jsme celkově výborné podmínky,“ pochvaluje si jeden z trenérů Vítězslav Hejret.

V přípravě s Němci

V průběhu soustředění sehrál Sokolov také dva přípravné zápasy s německými soupeři, Bayern Hof porazil 4:1 a s VfB Auerbach prohrál 1:2.

„Nevyšly nám jen zápasy. Bylo to z plné zátěže, tak to nemůžeme brát moc vážně. Byly to dobré přípravné zápasy, ale herní projev byl upracovaný,“ vysvětluje Hejret.

Po sobotním domácím utkání s Teplicemi U21 hraje Sokolov ještě v úterý 18. července od 18. hodin ve Františkových Lázních znovu s německým Hofem a následující sobotu pohár buď v Lounech, nebo v Praze na Motorletu.

„Potřebujeme protočit všech třiadvacet hráčů, abychom je viděli v akci a k poháru přistoupili s plnou vážností, bez experimentů, vzhledem k našim nedobrým pohárovým výsledkům v minulých letech,“ říká sokolovský trenér Vítězslav Hejret.

Obměna sokolovského kádru

Po soustředění ve Františkových Lázních došlo k další redukci případné soupisky, kádr opustili Rostislav Vokáč, místní dorostenec, ročník 1998, který se přesouvá na hostování do Karlových Varů a Bohumil Havel, jenž odchází do Slavie Praha, na druhou ligu jeho výkonnost zatím není.

Už dříve prodloužil smlouvu v Sokolově, do 30.6. 2018, zkušený slovenský brankář Jaroslav Belaň. V Sokolově tak načne čtvrtou sezonu. Během předchozích odehrál sedmasedmdesát druholigových duelů, v nichž mu statistici evidují slušný průměr 1,1 obdržené branky na utkání.

Po loňském účinkování prodloužili také dvacetiletý útočník Lukáš Provod a třiadvacetiletý univerzál Marek Strada. Oba přišli na hostování do 30.6. 2018 z prvoligových týmů FC Viktoria Plzeň, resp. FK Teplice. Provod si loni připsal ve sedmadvaceti startech dva góly, ale také dvě červené karty, Strada hrál v devatenácti utkáních bez gólového zápisu.

Dva noví útočníci

Úplně novými členy sokolovského kádru jsou dva útočníci, urostlí, po nichž v Sokolově dlouho volají. Čtyřiadvacetiletý Adam Ševčík našel v kabině svého o dva roky mladšího bratra Ondřeje, stopera. Přichází jako volný hráč, předtím působil mimo jiné i ve Frýdku-Místku nebo Olomouci, v Sokolově podepsal smlouvu do 30.6.2018.

Pětadvacetiletý František Dvořák také našel v kabině sourozence, jeho o dva roky starší bratr je také útočník nebo záložník. František Dvořák přichází na hostování z FK Tachov s opcí na přestup. V Sokolově se dohodl na smlouvě do 30. června 2019.

S týmem se připravují také záložníci Michal Hlavatý, momentálně na ME do 19 let v Gruzii, a Martin Rychnovský. O jejich dalším působení a případně formě jejich setrvání v klubu se momentálně jedná. Totéž platí také v případě zkušeného stopera Petera Mráze. Dvaatřicetiletý stoper naposledy působil v třetiligových Domažlicích, ovšem největší část své kariéry strávil v Táborsku.