Budeme silní, věří Zajíc ze Slovácka po těsné porážce s AS Řím

„Mám poraněnou chrupavku pod žebry. Má to být jen na pár dní, v pondělí jedu zase na soustředění. Stejně jako Tomáš Břečka a Jakub Petr,“ zmínil Zajíc další spoluhráče se zdravotními potížemi.

Pár minut před pauzou duelu proti italským vicemistrům v něm však zatrnulo. „Bylo to v souboji se stoperem Castanem. Chytil mě za ruce a otočil mě do boku, nohy mi pak šly na druhou stranu. Lekl jsem se, že to bude něco hrozného,“ přiznal. A nebyl sám, kdo okusil záludnost soupeře. „Oni dost provokovali. Většinou to nebylo vidět, lokty nám dávali vždy mimo hru. Vina byla na jejich straně,“ připomněl dvacetiletý slovácký útočník, že na poměry přípravného utkání bylo vidět hodně šarvátek.

O fotbalových schopnostech hráčů AS Řím ale mluvil pouze v superlativech. „Byl to asi nejlepší soupeř, proti jakému jsem hrál. Obrovská zkušenost. Oproti české lize byli neskutečně rychlí. Těžko se bránili a v obraně hráli s naprostým přehledem. Borec se díval na jednu stranu a kopl to na druhou. To je v české vidět snad jen u Rosického,“ chválil Zajíc členy trojnásobných italských šampionů připravujících se na účast v Lize mistrů.

Sám se však přesvědčil, že ani hvězdy nejsou neomylné. Díky zpackané malé domů v podání stopera Juana Jesuse, zkušeného Brazilce s více než stovkou startů v italské Sérii A, šel Zajíc v 8. minutě sám proti brankáři.

„Tak nějak jsem počítal, že mi nahraje. Vůbec se nepodíval za sebe. Ale vyřešil jsem to pak blbě. Zpomalil jsem, kličku jsem měl brankáři dát na druhou stranu,“ vyčítal si.

I přes tento neúspěch a vlastní zranění ale slovácký odchovanec nemá z utkání špatný pocit. Naopak. „V prvním poločase jsme měli dost šancí. Škoda že jsme je nevyužili, mohlo to být zajímavější. Pravda je, že ve druhé půli už nás přehrávali, to jsme se spíš jen bránili.“

Slovácko už má před sebou pouze slovinskou generálku proti tureckému Karabüksporu. Jak je na ligu připravené?

„Myslím, že budeme silní, budeme hrát na dobré úrovni. Ale máme pořád na čem pracovat, na přechodu do útoku, vyřešení koncovky,“ uvažuje Zajíc.

Po odchodu Francise Koného do Brna by přitom měl být slováckou útočnou jedničkou. „Neřeším to, nevnímám nějakou změnu. Pracuju pořád stejně.“