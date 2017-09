Venco, ty kopyto! Štáfek bude znovu komentovat derby, tentokrát s Ondříčkem

První jmenovaný, známý jako Lavi ze seriálu Vyšehrad, si komentování vyzkoušel na jaře, kdy derby skončilo nerozhodně 1:1.

„Ne, Venco, ty kopyto! No nic. A teď Venca Kadlec nakopl tyč a podle mě si udělal výron pravého kotníku, protože to byla rána, kterou jsme slyšeli až sem k nám nahoru,“ hlásil do mikrofonu po neproměněné šanci sparťanského útočníka.

Když o chvíli později Kadlec vstřelil gól, Štáfek v extázi křičel a jeho spolukomentátor Vojtěch Záveský smutně sundával sluchátka.

Slávistickou polovinu komentáře bude tentokrát zastávat režisér Ondříček. Derby odvysílají kanály O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Free. Je možné také zaplatit 69 korun za sledování přes internetový prohlížeč nebo aplikaci v mobilu či tabletu.

„Budeme mít v plném provozu celkem třináct speciálních kamer, premiéru si odbude také nová virtuální grafika, díky které můžeme při vysílání využívat 3D efekty. Poslední novinkou bude přímý přenos z pozápasové tiskové konference, která poběží na O2 TV Fotbal,“ prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Zápas mezi Slavií a Spartou začíná v neděli v 18 hodin, diváci stanice O2 TV Fotbal si budou moci vybrat mezi dvěma verzemi komentáře - „neutrálního“ v podání Milana Štěrby a Jana Homolky a „fanouškovského“ Štáfka s Ondříčkem. Server iDNES.cz nabídne zápas v podrobné on-line reportáži.

Poslední pražské derby komentovali Štáfek se Záveským: