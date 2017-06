Špatná zpráva pro Slavii: Hromada se zranil, bude chybět několik měsíců

Po střetu s protihráčem musel Hromada hřiště opustit už po půlhodině hry. Nejprve to vypadalo jen na natažený postranní vaz, jenže sobotní magnetická rezonance v Trnavě ukázala, že je vaz přetržený. „Zranění je natolik vážné, že nemůže odcestovat na mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku,“ uvedl pro stránky Slovenského fotbalového svazu lékař slovenské reprezentace Zsolt Fegyveres.

„Všechno nasvědčovalo tomu, že to nebude nic vážného, ale magnetická rezonance bohužel ukázala, že je ten vaz roztrhnutý. Je to obrovské zklamání,“ řekl Jakub Hromada slovenským médiím. „Čeká mě delší pauza, asi dva až tři měsíce. Dva roky jsem se s týmem připravoval na ME a jeden nešťastný moment to změnil,“ dodal smutný fotbalista.

Zda to nějak ovlivní jeho přestup do Slavie se ukáže v nejbližších dnech. „Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl diagnózu, jsem v kontaktu s rodinou, svým agentem a samozřejmě i se Slavií. Řeší se to. Věřím, že se na postoji klubů nic nezmění,“ doufá slovenský středopolař.

Odchovanec košického fotbalu si už v šestnácti letech vyzkoušel v dresu Michalovců slovenskou ligu. V osmnácti letech odešel do akademie Juventusu Turín, hostoval v FC Janov, a poté přestoupil do Sampdorie Janov, kde se však do prvního týmu neprosadil.

Od léta 2015 působil rok v Senici a loni zamířil na hostování do Plzně, za kterou v uplynulé sezoně odehrál osmnáct zápasů a dal jeden gól. Po nuceném odchodu trenéra Romana Pivarníka, kterého nahradili Zdeněk Bečka s Pavlem Horváthem, se ale ze sestavy plzeňského týmu vytratil. Klub na něj neuplatnil opci.