Slavia dál zbrojí. Ze Šachtaru Doněck přivádí na hostování Sobola

Fotbal

Zvětšit fotografii Eduard Sobol (vpravo) v dresu Ukrajiny | foto: Profimedia.cz

dnes 23:22 23:12

Jak zařídit, aby se v Edenu hrála základní skupina fotbalové Liga mistrů? dumají právě slávisté. A vršovický klub dělá, co může. Přivádí dalšího hráče, na hostování ze Šachtaru Doněck by měl dorazit ukrajinský reprezentant Eduard Sobol, dvaadvacetiletý levý obránce. Sdělil to šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na twitteru.

„K týmu Slavie se v pondělí po absolvování lékařské prohlídky přidá na roční hostování reprezentant Ukrajiny Eduard Sobol,“ napsal Tvrdík na sociální síť. Odchovanec Metalurgu Záporoží přestoupil do Šachtaru Doněck v roce 2013, ale poslední tři sezony vždy strávil na hostování v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhansku, kde si svými výkony řekl i o pozvánku do národního týmu. Za Ukrajinu za posledních 11 měsíců odehrál šest utkání, z toho pět v kvalifikaci MS. V ukrajinské lize má odehráno 80 zápasů. Nyní by měl ve Slavii vytvořit konkurenci na levé straně obrany, kde momentálně nastupuje Jan Bořil a norský reprezentant Per Egil Flo má zdravotní potíže.