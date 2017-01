Jeden týden, dva škorpioni. Fotbalovým hitem je gól s českou stopou

Arsenal rozjel rychlou akci od vlastního vápna, Giroud se do ní sám zapojil, když patičkou posunul míč ke spoluhráči. Pak sprintoval k šestnáctce soupeře, počkal si na centr z levé strany od Alexise Sáncheze a předvedl zakončení, kterému se už léta říká „škorpion“.

I když šel balon za něj, dokázal ho v pádu trefit patou levé nohy. Navíc tak šikovně, že se míč otřel o břevno a zapadl za plachtícího brankáře Hennesseyho.

Nádhera. Dokonalost!

Olivier Giroud scored an incredible goal; it happens to be 2017 https://t.co/uUPTD0qTTj pic.twitter.com/g2EqS5mBsc — VICE Sports (@VICESports) January 1, 2017

„Nejhezčí gól Arsenalu, jaký jsem kdy viděl,“ rozplýval se Ian Wright, klubová legenda, od které pochvala potěší – sám dal v červenobílém dresu spoustu parádních branek.

„Ale měl jsem i štěstí,“ usmíval se po zápase Giroud. „Byla to v podstatě jediná věc, kterou jsem mohl udělat. Zkusil jsem to a s trochou štěstí z toho byl gól.“

Jeden týden, dva škorpioni

Fotbal je možná čím dál víc atletický, ubývá v něm hračičků, ale pěkné góly nemizí. Naopak! Vždyť skoro stejně jako Giroud se po Vánocích trefil i Henrich Mchitarjan z Manchesteru United.

Patent na škorpiona ale nemá ani jeden z nich. V Česku ho už před čtrnácti lety proslavil David Zoubek, tehdejší záložník Hradce Králové. Byl první?

„Nevzpomínám si, že by takhle zakončil někdo přede mnou,“ říká dnes. „Ale v posledních letech tenhle typ gólů člověk občas vidí. Když teď během týdne padly dva, synové mi z legrace říkali: Vidíš tati, vždyť to není nic těžkého.“

Ale je! Jen si zkuste takovým způsobem vůbec trefit míč, natož do branky. A ještě tak přesně a prudce, že na něj gólman nedosáhne...



Na první pokus se vám to těžko povede. Možná ani na padesátý, možná nikdy. Dokázat něco takového v mistrovském zápase, navíc v Anglii, kde vám nikdo nedá metr prostoru zadarmo? To hraničí skoro se zázrakem.

Inspirace i u McGregora?

„Oba to provedli fantasticky. Určitě to mají podložené tréninkem,“ oceňuje své nástupce Zoubek. „Na koordinaci a obratnost se teď klade mnohem větší důraz. Využívají se nové prvky, kluci se inspirují třeba i u zápasníka McGregora. Kdyby s tím někdo přišel za nás, asi by slyšel, co to zkouší za kraviny.“

Zoubek byl výjimkou, zakončení z podivných pozic piloval na tréninku odmala. A i když jako kluk ještě nemohl brouzdat po internetu, hledal inspiraci v zahraničí.

„Hrál jsem si na Klinsmanna, na Littbarského,“ vzpomíná. „Nemohl jsem je sledovat denně, ale jednou za měsíc jsem si koupil magazín Kicker. To bylo moje spojení s fotbalovým světem.“

Dnes? Záběry Mchitarjanovy trefy se hned rozlétly do světa, na internetu si je mohl prohlédnout i Giroud. Že by inspirace?

„Možná trochu ano,“ uznal po zápase francouzský vousáč.

„Pokud to viděl, třeba mu to blesklo hlavou. Ale když nemáte zkoordinovaný pohyb, zlomíte se u toho. Fotbal se v tomhle posouvá, podle mě takové věci uvidíme čím dál častěji,“ přemítá Zoubek.

Přesto platí, že jen mistři oboru dokážou obtížný kop načasovat tak přesně jako kdysi on. Na přelomu roku přijal klub vyvolených dva nové členy.