Zlínská pohádka za 70 milionů. Jak ty peníze utratíme? dumá majitel

Kdo přijde

V klubu plánují příchod osmi až desíti nových hráčů. První posilou se stal bosenský ofenzivní záložník Adnan Džafič z druholigového Táborska. V Jihlavě si Zlín vyhlédl makedonského beka Jani Urdinova a univerzála Petra Hronka. Z Karviné láká Tomáše Wágnera (hostuje z Jablonce), z Příbrami jejího nejlepšího střelce Tomáše Pilíka. V jednání jsou také hostování ofenzivních hráčů ze Sparty.

Kdo odejde

Kapitán Jakub Jugas do Slavie a srbský rychlík Vukadin Vukadinovič do Sparty. Navzdory postupu do Evropské ligy přijde Zlín o dvě opory, za něž inkasuje kolem 25 milionů korun plus případné bonusy. Smlouva končí zraněnému chorvatskému záložníkovi Živuličovi, který zřejmě zamíří do Plzně. Ta chce i Ibrahima Traorého, o jehož přestupu ale Zlín nehodlá vůbec jednat.

Trenér Páník může zůstat

I když na jaře vše směřovalo k tomu, že Bohumil Páník na lavičce po sezoně skončí, podle čerstvých informací MF DNES je reálně ve hře jeho setrvání ve funkci.

Možní soupeři ve skupině

Arsenal, Villareal, Lazio, Lokomotiv Moskva, Vitória Guimaraes (Portugalsko), Atalanta Bergamo, Zulte Waregem (Belgie), Vitesse Arnhem (Nizozemí).