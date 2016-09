Fotbal opět zažil rekordní přestupové léto, kluby utratily 108 miliard

O téměř polovinu se přitom postaraly anglické kluby, které těží z vysokých výnosů z televizních práv. I proto mohl Manchester United udělat z Paula Pogby nejdražšího hráče v historii, když ho koupil za 105 milionů eur.

Anglická liga už loni vytvořila rekord, který teď ještě o třetinu navýšila. Podle analytické firmy Deloitte vynaložily kluby Premier League 1,4 miliardy eur (asi 37,8 miliardy korun). Dosavadní rekord byl těsně přes miliardu.

„Je to už čtvrtý rok po sobě, co byl pokořen rekord,“ řekl Dan Jones z Deloitte. „Od sezony 2013/14 se rekord více než zdvojnásobil, to je jasný ukazatel toho, jak jde anglická liga ekonomicky nahoru,“ dodal.

Třináct klubů Premier League překonalo své přestupové rekordy. A týmy druhé anglické ligy dohromady utratily 250 milionů eur, což je pátá nejvyšší částka mezi všemi ligami. Pouze v Premier League, Itálii, Německu a Španělsku utratily kluby více.

Hlavním důvodem je výrazné navýšení příjmů z televizních práv, která se v Anglii prodala za 5,2 miliardy liber na tři roky. Arsenal tak jen na prémiích od vedení ligy za umístění a počet televizních přenosů získal 101 milionů liber. Tedy téměř totožnou částku, kterou utratil za posily.

Vůbec nejvíce utratil Manchester City, který do nových hráčů investoval 213 milionů eur (5,75 miliardy), aby naplnil požadavky nového trenéra Pepa Guardioly. Zároveň hráče, se kterými Guardiola nepočítal, uvolnil na hostování.

Utrácel i druhý z manchesterských klubu United. A to především proto, že z Juventusu přivedl Pogbu, z něhož učinil nejdražšího hráče historie. Pokořil dosavadní rekord Realu Madrid, který v roce 2013 dal 100 milionů eur za Garetha Balea.

Právě Real Madrid toto léto neutrácel, když přivedl jen Álvara Moratu a skončil sedm milionů eur v plusu. Celkově až na Barcelonu se španělský trh držel zpátky. Valencie dokonce do posil investovala jen 10 milionů, zatímco prodala hráče za 112 milionů.

Rekordní bylo přestupové období i pro český fotbal. Sparta pokořila dosavadní nejvyšší přestup více než dvojnásobně, když za Václava Kadlece zaplatila Midtjyllandu údajně 2,7 milionu eur (asi 73 milionů korun). Ekonomickou sílu anglického trhu ukázal přestup Matěje Vydry z Watfordu do Derby County za 10 milionů liber (asi 317 milionů korun), což z něj dělá šestého nejdražšího českého hráče v dějinách.

Přestupový trh pomáhaly rozhýbat také peníze z Číny. Tamní liga v rozmachu utratila přes 400 milionů eur, navíc čínští investoři stojí například i za vzestupem Interu Milán, který se po letech skomírání stal díky čínskému majiteli šestým nejsilnějším týmem na letním trhu.