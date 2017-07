Talent za miliardu, který nehraje. Bude Vinicius Junior hvězdou Realu?

Že netušíte, o koho jde? Vinicius Junior je slovy Realu Madrid jedním z nejzářivějších talentů na světě, rychlý a mrštný útočník s čichem na góly a skvělými schopnostmi v soubojích jeden na jednoho.

Dobře, ale opravdu má cenu 46 milionů eur, tedy 1,2 miliardy korun? V pouhých šestnácti letech? Španělský šampion ohromně riskuje.

Vinicius Junior o sobě dal vědět před dvěma roky. Na jihoamerickém mistrovství hráčů do patnácti let pomohl Brazílii k triumfu šesti góly, letos řádil v kategorii U-17: sedm branek na kontinentálním šampionátu, další brazilské oslavy a cena pro nejlepšího hráče turnaje.

Vinicius Junior Profil Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior se narodil 12 června 2000. Je připodobňován k Neymarovi a 13. května 2017 debutoval v brazilské lize za Flamengo. V pouhých šestnácti letech. O deset dní později přestoupil do Realu Madrid za 1,2 miliardy korun. Hráčem Realu se oficiálně stane v červenci 2018, další rok by měl hostovat ve Flamengu. Mrštný útočník s čichem na góly vstřelil 19 branek ve 22 zápasech za brazilskou sedmnáctku. Na ligový zásah zatím čeká.

To už měl podepsaný profesionální kontrakt s Flamengem. Pětinásobný vítěz brazilské ligy do smlouvy vložil výkupní klauzuli ve výši 30 milionů eur. Tato částka byla po Viniciusově debutu za áčko (osm minut v závěru) navýšena o šestnáct milionů.

Deset dní poté se oficiálně stal hráčem Realu Madrid. Do španělské metropole ale může přestoupit až jako plnoletý, přičemž ještě další rok by měl zůstat doma v Brazílii.

Snad do té doby nastřádá více startů. Jistě, je mu stále teprve šestnáct, celý život před sebou, ale neměl by hráč s takovou hodnotou a pověstí hrát každý zápas v brazilské lize? Z dvanácti duelů zasáhl do deseti, ale jen třikrát nastoupil od začátku a ani jedno z těchto utkání nedohrál. U jeho jména svítí 323 minut, tedy přibližně půl hodiny na zápas.

„Musíme být opatrní,“ říká trenér brazilské „sedmnáctky“ Carlos Amadeu, „je velmi talentovaný, ale není nutné ho zahrnovat tolika komplimenty. Vinicius je dobrý kluk, má to v hlavě srovnané. Proto doufám, že ti, kteří o něm teď hodně mluví, budou trpěliví až začne - a to je nevyhnutelné - dělat chyby.“

Pár nedostatků už má. Nerad vypomáhá defenzivě a soupeře (s jeho fanoušky) provokuje přehnaným kličkováním - podobně jako kdysi Neymar.

Real do Viniciuse vkládá velkou důvěru. Doufá, že se přesun mladíka do Evropy povede minimálně stejně jako transfery Neymara do Barcelony nebo Gabriela Jesuse do Manchesteru City. Oba kluby (mimo jiné) měly mimochodem o brazilský drahokam enormní zájem.

Sám Neymar měl Viniciuse přesvědčovat po esemeskách k přesunu do Katalánska. Marně.

Když Vinicius Junior zvládne tlak, může z něj vyrůst fotbalista světové extratřídy. Kouči mládeže z Realu si myslí, že takový hráč se objeví jednou za deset, možná dvacet let. Historie ale pamatuje případy, kdy jemu podobní ani zdaleka nedosáhli očekávání. Takový Freddy Adu by mohl vyprávět.