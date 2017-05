STARLIGA: Rajnoch má tajný tip. Jinak experti shodně věří Teplicím

Jeden vsadil na fotbalisty Slavie, druhý se hráčům z boje o titul chtěl vyhnout. „Nechtěl jsem je tam dávat, i když mám nakonec Petrželu z Plzně, který by mohl nějaký gól nebo asistenci proti Jihlavě mít,“ uvedl Jan Rajnoch, expert televizní stanice O 2 TV Sport.

Zvolil jinou taktiku než redaktor iDNES.cz Vojtěch Povejšil, jenž má v sestavě slávisty tři. Do brány vybral Jiřího Pavlenku, před něj Jana Bořila a v útoku má Milana Škodu.

Sestavy expertů Starliga, poslední kolo JAN RAJNOCH, expert O 2 TV

Radim Ottmar (Hradec Králové) Aleksandar Šušnjar (Teplice)

Jan Hošek (Karviná)

Michal Suchý (Slovácko) Tomáš Přikryl (Mladá Boleslav)

Martin Fillo (Teplice)

Milan Petržela (Plzeň)

Lukáš Budínský (Karviná) Pavol Jurčo (Karviná)

David Vaněček (Teplice)

Jan Chramosta (Mladá Boleslav) VOJTĚCH POVEJŠIL, redaktor iDNES.cz

Jiří Pavlenka (Slavia) Jan Bořil (Slavia)

Milan Havel (Bohemians)

Mihailo Jovanovič (Karviná) Vladislav Ljovin (Mladá Boleslav)

Štěpán Vachoušek (Teplice)

Martin Fillo (Teplice)

Josef Šural (Sparta) Jevgenij Kabajev (Bohemians)

Milan Škoda (Slavia)

Michael Krmenčík (Plzeň)



Oba experti věří Teplicím, které hrají v posledním domácím utkání proti Dukle a stále mají naději na Evropskou ligu. Potřebují však zaváhání Mladé Boleslavi.

„V sestavě mám jako kapitána Martina Filla, podle mě jednoznačně nejlepšího hráče jara,“ vysvětluje Rajnoch. Kromě něj oba experti volili z Teplic Aleksandara Šušnjara, Davida Vaněčka či loučícího se Štěpána Vachouška.

Boleslav hraje v posledním kole v Liberci. „Věřím, že navážou na posledních třicet minut z utkání se Slavií,“ říká Rajnoch, který má ve své jedenáctce Tomáše Přikryla a Jana Chramostu.

To největší překvapení si ale Rajnoch schoval na závěr. „Vybral jsem Michala Suchého ze Slovácka. Znám ho od šesti let, protože je to synovec mého kamaráda z Uherského Hradiště,“ vysvětluje.

Dvacetiletý stoper Suchý do ligy poprvé naskočil před týdnem. „A hned proti Barošovi! Nevím, jestli ho trenér Levý nasadí i proti Spartě, ale když mohl hrát na Baroše, tak by mohl i na Lafatu,“ uvažuje Rajnoch.

Necháte se tipy expertů inspirovat?