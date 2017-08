Bartek, srdcař s gólem na rok. Doufám, že nemám vystříleno, smál se

V lize dal za 193 zápasů pouhých šestnáct gólů, ale jenom jednou se stalo, že trefa Davida Bartka nestačila aspoň na bod - v roce 2012 na Slovácku. Odchovanec Bohemians až na půlroční působení na Kladně nenastupoval za jiný klub a v devětadvaceti letech je pro mužstvo klokanů důležitým hráčem.

Proti Karviné otevřel skóre ve 30. minutě po zpětné přihrávce debutujícího Rudolfa Reitera.

Jak jste se dostal k míči? Křikl jste si o něj?

Naznačil jsem, že půjdu na zadní tyč a šel jsem právě na ten prostředek. Ruda Reiter mě sám viděl a výborně mi to naservíroval. Na mě už bylo abych postřelil gólmana.

Střela navíc prošla mezi nohama jednoho z obránců.

Je to pravda. Tohle ale bylo spíš dílem náhody. Jsem rád, že jsem Berkymu dal gól.

Ve druhé půli jste se objevil v prakticky totožné akci, tedy po zpětné přihrávce Reitera, ale už jste se znovu netrefil. To už jste nechtěl Berkovce podruhé rozesmutnit?

Ne, to ne, já bych ho moc rád rozesmutnil i podruhé. Ale dostal jsem přihrávku hodně pod sebe a už ke mně stihli přistoupit obránci. Neměl jsem to kam dát.

A v prvním poločase jste ještě jednou střílel vedle.

To je pravda, tam to bylo akorát o tom, že jsem míč špatně trefil. Určitě to šlo lépe.

Góly poslední dobou moc nedáváte, jak si tedy branku ceníte?

Kluci si dělají srandu, že dám vždycky jeden gól za rok. Takže doufám, že nemám vystříleno, ale je pravda, že na záložníka moc gólů nedávám. Jsem rád, že jsem tímhle gólem mohl pomoci ke třem bodům.

Loni jste si vaši branku na sezonu nevybral. Vzpomenete si, kdy jste naposledy rozjásal Ďolíček?

To nevím. Naposledy jsem dal gól v Ostravě. Ďolíček? Nevím.

Bylo to v prosinci 2015 proti Jablonci, proměnil jste přihrávku Patrika Schicka.

No vidíte, to už je nějaký ten pátek. To je hodně smutné teda.

Ale také jste vyhráli 2:1, góly v takových zápasech jsou hodně důležité.

Tak aspoň, že když už dám gól, tak je to za tři body.

Chválil jste Reitera za asistenci. Co obecně říkáte na jeho ligovou premiéru?

Ruda je extrémně rychlý hráč. Takže jsme ho chtěli využívat, dávali jsme balony za obranu, nebo i on si dokázal obhodit obránce. Těžili jsme z toho, je to jeho obrovská přednost. Když to takhle bude využívat, tak to bude obrovská síla. Výbornej výkon.

Jak moc je důležité, že se dlouho remízový zápas povedlo zlomit ve výhru? Je to velké uklidnění takhle na začátku sezony?

Chtěli jsme dneska vyhrát, to byl hlavní cíl. Kdybychom nevyhráli, bylo by to zklamání. Dali jsme do toho všechno, druhou půli jsme Karvinou zamkli před vápnem a byla jen otázka času, kdy to prorveme. Zaplaťpánbůh se to Jirasovi (Milanu Jiráskovi, pozn.) povedlo. Skvělý start.

Možná až nad očekávaní, co myslíte? S bodem ze Sparty se asi moc nepočítalo.

Je to pravda. Pro nás je lepší, když se s námi nepočítá. Můžeme překvapit a jsem rád, že se nám to povedlo.

Před sezonou vás mnozí pasovali jako adepta na sestup, probírali jste to v kabině? Jak jste na takové názory reagovali?

Bavili jsme se o tom a ani jsme se nedivili, že takové prognózy byly. Po tom jaru, co jsme předvedli... Je jen na nás, abychom dokázali, že do ligy patříme. Když se nám takhle bude dařit, tak věřím, že to bude na horní polovinu tabulky, ne na tu spodní.

Hodně jste toho naběhal. To vám nevadilo třicetistupňové horko?

Je to víceméně o hlavě. Jsme výborně připravení. Myslím, že už na Spartě jsme předvedli výborný fyzický fond. Jestli je teplo nebo zima, je víceméně jedno. Je to samozřejmě nepříjemnější, ale s pauzami na pití se to dá úplně v pohodě.