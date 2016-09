Štrombach pálí a drží nováčka z Prostějova. Dobrá bilance, usmívá se

„Je to docela dobrá bilance,“ usmívá se Štrombach před sobotním domácím utkáním proti 1. SC Znojmo, které začíná v 17 hodin.

Ve dvou případech jste proměnil penalty. Jste na ně při absenci Karla Kroupy prvním možným exekutorem?

Přímo určený nejsem. Ale v minulém zápase jsem jednu proměnil a tak jsem šel i na další. Věřil jsem si.

Druhý gól Frýdku-Místku přišel po autovém vhazování. To byl nacvičený signál?

Spíše trocha štěstí. Bylo to levačkou, kousek za šestnáctkou. Měl jsem kliku, že to nakonec zapadlo do brány.

Po dvou porážkách tým dokázal bodovat. Co se ve hře Prostějova změnilo?

Postupně si všichni uvědomují, o čem je druhá liga. Zlepšil se především týmový projev a úspěch se dostavil.

O vítězství jste přišli až v nastavení. Jak vnímáte bod zvenku?

Musíme to brát tak, že před zápasem bychom remízu brali. I když je škoda, že se vedení nepodařilo udržet.

V sobotu přivítáte Znojmo. Věříte, že na pátý pokus v sezoně vyhrajete?

Znojmo nemá ideální vstup do sezony, ale je to hodně nepříjemný soupeř. Musíme na ně něco vymyslet. Věřím, že to povede k našemu vítězství.