Plzeň v přípravě popáté zvítězila, Slovácko dostalo šest gólů od Baníku

V první půli byla na plzeňských hráčích znát únava z náročných tréninků, soupeř se tak dostával do nebezpečných brejků, ale brankář Petr Bolek byl vždy připravený. Na druhé straně si ve 22. minutě naskočil na rohový kop Krmenčík a otevřel skóre.

Do druhé půle trenér Pavel Vrba vyměnil téměř celou sestavu a ta byla aktivnější. Vidět byli zejména Milan Petržela s Kolářem. Ten svoji první velkou šanci nevyužil, ale v 53. minutě se po Petrželově přihrávce ocitl sám před brankářem, kličkou ho obešel a zvýšil. O 11 minut později pak hlavou zužitkoval hezký centr Ivanschitze z hloubi hřiště.

„To není o mně. To je přípravný zápas a hlavní je, abychom si všichni zahráli a splnilo to tréninkový účel. Góly však potěší vždycky,“ uvedl Kolář. „Je to náročné období. Trenér Vrba je pořád stejně náročný, jako býval. Vzhledem k tomu, že jsem s ním strávil hodně let, tak je ale pro mě jednoduché se adaptovat na jeho hru,“ dodal.

Další gól přidal po Petrželově akci Bakoš a prosadil se i Suchan, který z voleje zakončil přetažený centr. České Budějovice se dočkaly alespoň čestného úspěchu, poté co Benát vystihl nepřesnou rozehrávku a z brejku zamířil přesně pod břevno.

„Už to sneslo měřítko, ale ještě nám chybí rychlejší přechod do útoku a přesnost ve finální fázi. I dnes jsme ztráceli zbytečně moc míčů při kombinaci před vápnem. Kdybychom byli přesnější, měli bychom více šancí, ale to je v tomto období normální,“ řekl trenér Vrba.

„Hráči absolvují neustále dvoufázové tréninky. Až teď v Rakousku budeme ladit formu tak, abychom byli rychlejší a dynamičtější. Což se nám například dařilo v dnešním druhém poločase, díky čemuž jsme byli úspěšnější. Naše převaha byla patrná a díky tomu jsme uhráli vysoký výsledek,“ dodal plzeňský kouč.

Viktoriáni nyní dostanou dva dny volno a o víkendu zamíří na herní soustředění do Rakouska, kde je čekají zápasy s Fürthem, Wolverhamptonem a Watfordem.

„Příprava postupně graduje. Od začátku jsme si vybírali týmy z nižších soutěží, protože jsme každý den naběhali zhruba 17 kilometrů a chtěli jsme se vyvarovat zraněním, která vznikají, když hrajete proti těžkým soupeřům. Proto kvalitu soupeřů postupně zvyšujeme. Věřím, že jsme pro soustředění našli vhodné soupeře, kteří nás dobře prověří,“ řekl Vrba.