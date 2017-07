Pardubice se rozjížděly pomalu, Fuska jim pak odvezla sanitka

„Z pohledu výsledku dopadla generálka zdařile. Než jsme ale dali první branku, byl soupeř agresivní, důrazný a dobře bránil. Po dvou gólech v prvním poločase a dobrém vstupu do toho druhého jsme měli navrch,“ těšilo asistenta trenéra Jaroslava Novotného.

Pardubice se dlouho poněkud hledaly, neměly dostatečný pohyb, kazily přihrávky a v zakončení nemířily přesně, což nejlépe dokumentoval Fousek, který ve 32. minutě zahodil penaltu, když míč poslal do pravé tyče. Krátce na to zaváhání odčinil, když využil perfektní přihrávku kapitána Jeřábka. Mladý forvard Rybička pak upravil z druhé odpískané penalty za evidentní faul na Černého na poločasových 2:0.

Přestávkové změny v sestavě svědčily více Pardubicím, které zásluhou Fuska, opět Fouska, Kováře a Látala omlazenou sestavu Dobrovice dorazily. „Bylo důležité, že jsme i po vystřídání udrželi standard,“ podotkl Novotný.

Jedinou kaňkou bylo nucené střídání Dominika Fuska. Dvaadvacetiletý středopolař naskočil od úvodu druhé půle, tentokrát na pravý kraj zálohy. Jenže po jednom ze soubojů u střídačky zůstal ležet na zemi.

„Tekla mu krev z nohy, takže mu to asi jen zašijí. Nevím přesně, co tam bylo za zranění, ale nebude to nic vážného. Brzo by to mělo být dobré,“ naznačil Novotný.

Fuska nakonec odvezla na ošetření přivolaná záchranka. Ještě předtím ho k šatnám donesli spoluhráči na nosítkách.

„Měl by trochu zhubnout, není to příjemné ho nosit,“ culil se jeden z nosičů Adam Fousek, který měl nevinně vypadající incident na očích.

„Hodně mu to teklo. Ale naštěstí to má dobré, bylo to jen roztržené. Doktoři říkali, že žádný zásah do tepny tam nebyl. Domino o tom hned taky nevěděl. Balón už byl pryč a on po pár vteřinách zjistil, že má takovou hlubší tržnou ránu,“ popisoval Fousek, jenž byl u řady podstatných momentů.

Diváci nejvíce ocenili jeho spolupráci právě s „dvojčetem“ Fuskem, která vedla ke třetímu gólu. Nedlouho poté zraněný záložník parádní ranou z voleje otestoval pevnost dobrovické sítě. Fousek přitom zamýšlel najít jiného spoluhráče, nicméně z přízemní přihrávky se vyklubala zajímavá vzdušná nabídka.

„Chtěl jsem to dávat na Petrise (Michal Petráň) po zemi na přední tyč, ale nakonec to Domino dostal na zadní a hezky to uklidil pod břevno,“ zmínil Fousek.

O pět minut později si oba roli prohodili, byť to opět asi nebylo úplně dle plánovaného scénáře.

„Zastavil jsem a zvedl ruce s tím, že mě Domino vidí. On tvrdil že jo, což si nemyslím (úsměv). Ale šťastně to ke mně propadlo skrz tečujícího hráče a já už to jen poslal do brány,“ dodal Fousek.