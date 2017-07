Kdo bude ten nejdražší? Kolotoč miliardových přestupů se rozjel

Největší přestupy léta Alexandre Lacazette

(1,5 miliardy korun, z Lyonu do Arsenalu) Jeden z nejspolehlivějších střelců francouzské ligy. Bernardo Silva

(1,3 miliardy, z Monaka do Man. City) Šikovný portugalský záložník si udělal jméno v minulé sezoně. Mohamed Salah

(1,2 miliardy, z AS Řím do Liverpoolu) Egyptská rychlonožka se před lety neprosadila v Chelsea. Corentin Tolisso

(1 miliarda, z Lyonu do Bayernu Mnichov) Má nahradit chytrého dirigenta Xabiho Alonsa.