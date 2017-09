V Liberci to nikdy není snadné, varuje plzeňský záložník Kopic

„Sezona je zatím rozjetá perfektně. Ligu máme dobře rozehranou, k tomu jsme postoupili do Evropské ligy,“ hlásil Kopic ještě před odjezdem na sraz české reprezentace.

Teď už se chystá na zítřejší zápas v Liberci. Ten je s deseti body třetí, na druhou Slavii ztrácí jediný bodík. První je stoprocentní Plzeň s 15 body. „V Liberci to nikdy nebylo jednoduché, co si pamatuju,“ zavzpomínal Jan Kopic, který před příchodem na západ Čech oblékal dres konkurenčního Jablonce.

V jaké náladě jste se vrátil z reprezentačního srazu?

(hořký úsměv) Mohlo to dopadnout určitě lépe. Hráli jsme o naději na baráž, to se bohužel nepovedlo. Ale třeba s Německem jsme neodehráli v Praze vůbec špatné utkání.

NA ZEMI. Záložník Jan Kopic po jednom ze soubojů poznal trávník velmi zblízka.

A vy jste do něj navíc nastoupil od první minuty.

To je ta kladná stránka, i když jsme na bod nedosáhli. V Severním Irsku to však byla z naší strany mizérie, tam jsme to vůbec nezvládli.

Pojďme se ještě vrátit k zápasu s Německem, co říci ke smolné porážce 1:2 s mistry světa?

Byla to obrovská zkušenost, málokdo má tolik kvalitních fotbalistů, že by z nich postavil tři výborné jedenáctky. Jsem rád, že jsem si proti nim mohl zahrát.

Nejbližší program Plzně Sobota, HET liga: Liberec - Plzeň 16.00 - ON-LINE přenos ZDE.

Čtvrtek 14. září, Evropská liga: FCS Bukurešť (Rum.) - Plzeň 21.05

Pondělí 18. září, HET liga: Plzeň - Zlín 18.00



Teď už jste zpátky v Plzni a čeká vás v sobotu zápas v Liberci, nakolik to bude náročné?

Hodně. V Liberci to nikdy nebylo jednoduché, to si pamatuju už z Jablonce. S Viktorkou jsme tam naposledy vyhráli 1:0, když Slovan podal venku kvalitní výkon a místy nás zatlačil. Vlastně, skoro celý zápas jsme jenom bránili.

Co tedy nyní změnit?

Musíme hrát aktivněji než posledně, musíme se víc snažit jít do útoku. Musíme se snažit o naši hru, kombinovat. Ale víme, že v Liberci to nikdy není lehké. Čeká nás hodně důrazný soupeř, ale s tím si musíme poradit.