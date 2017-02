Místo o Evropu hraje Kukoľ druhou slovenskou ligu. A vzpomíná na Bílka

Třicetiletý hráč se v prosinci ze dne na den ocitl bez angažmá a nakonec byl rád za nabídku z druholigového Popradu.

„Určitě mám v podvědomí to, že jsem za poslední rok z první české ligy klesl do druhé slovenské,“ uvědomuje si Kukoľ. „Ale neberu to tak. Poprad během příští sezony může postoupit do ligy. A myslím, že tam nebude hrát druhé housle.“

Kauza Myjava: Nemohli se hájit ani odvolat Byl to divoký závěr podzimu, který dramaticky ovlivní letošní ročník slovenské Fortuna ligy. V nastaveném čase duelu mezi Myjavou a Slovanem Bratislava, který se hrál 10. prosince 2016, došlo k hromadné strkanici hráčů a členů realizačního týmu domácího Spartaku. Následné tresty a prohlášení disciplinární komise byly podle vedení domácího klubu pověstnou poslední kapkou, jež přelila pohár trpělivosti. Myjava tak ve středu 21. prosince oznámila odstoupení z nejvyšší slovenské soutěže, s platností od 1. ledna 2017. „Události, které se tu udály, a rozhodnutí disciplinární komise nás přesvědčily o tom, že se nám nedostává respekt a že tu není úcta k naší práci. Někteří rozhodují tak, jak jim to vyhovuje,“ zlobil se šéf klubu Pavel Halabrín, který je zároveň primátorem Myjavy. „Když jsme dostali neoficiální informace o trestu pro nás, považovali jsme to za hloupost nebo žert,“ uvedl myjavský klub v tiskové zprávě. „Bohužel, úřední zpráva disciplinární komise s potrestáním tří hráčů, vyšetřováním trenéra a trestem pro generálního manažera je fakt. Smutný, trapný, nesmyslný... Takový, jako celé řízení našeho sportu. Toho se účastnit nechceme.“ Soupeře měl držet pod krkem. Přitom zůstal ležet na zemi Nejvyšší trest ze strany myjavského klubu (4 zápasy) si odnesl exjihlavský obránce Vladimír Kukoľ, který byl u startu celé šarvátky, když zezadu fauloval hráče Slovanu Mitchella Scheta. Ten rychle vstal a rovněž zezadu srazil odbíhajícího Kukoľa k zemi. „Hned na hřišti jsem se ptal rozhodčího, proč mi dal červenou kartu. A on mi řekl, že jsem ho držel pod krkem. Přitom na videu je jasně vidět, že jsem zůstal ležet na zemi,“ podivuje se Kukoľ. Po Schetově zákroku se strhla zmiňovaná mela. „V té jsem vůbec nebyl,“ brání se Kukoľ. „V zápise poté rozhodčí uvedli, že jsem ho fauloval a následně na něj skočil, respektive šlápl. Za to mi dali čtyři zápasy,“ přibližuje svůj údajný prohřešek. „Nevím, na žádném videu není dokazatelné, že jsem na něj šlápl. Já jsem ho zfauloval, přeskočil a on neunesl, že jsem ho fauloval,“ nabízí svůj pohled. „Takže trošku přehnaný trest,“ zlobí se. Možnost obhájit se ovšem nedostal. „To je další faux pas. Nikdo se mě na to nezeptal, nechtěl znát můj názor. Prostě dali trest a dál to neřešili,“ podivuje se. Naopak disciplinární komise měla nečekaně jasno. „Šéf disciplinárky napíše v novinách, že měli dostatek důkazů, aby spravedlivě rozhodli. Že se Myjava bude zbytečně odvolávat a oni tresty nezmění a nesníží,“ nechápe Halabrín. „Z našich kamer jsme proto udělali sestřih, který jsme zveřejnili na internetu. Ať si každý udělá názor.“

Kukoľ do Jihlavy přišel v lednu 2014 právě z Myjavy. V české lize se rychle zabydlel a během dvou a půl roku za FC Vysočina odehrál šest desítek zápasů.

„Po skončení smlouvy mi nabízeli, abych zůstal ještě jeden rok. Ale byl jsem tam dva a půl roku a stále jsme hráli jen o záchranu,“ popisuje Kukoľ. „Kádr byl výborný, trenéři taky. Divím se, že se Jihlavě stále nedaří.“

Vybírat si mohl z několika nabídek, usiloval o něj jeden druholigový polský celek, ve kterém navíc už v minulosti působil. „Polsko bylo lukrativní, ale rozhodli jsme se upřednostnit rodinné důvody. Starší dcera chodila v Jihlavě do první třídy, malá do školky. A kvůli nim jsme se rozhodli vrátit zpět na Slovensko,“ líčí Kukoľ.

Na angažmá se dohodl s Myjavou, která se právě chystala na první kolo Evropské ligy. „To bylo velké haló,“ usmívá se Kukoľ. „Škoda, že se vypadlo, protože jsme dvojzápas s Admirou Wacker měli velmi dobře rozehraný. První duel jsme u nich hráli 1:1,“ popisuje.

Jenže odvetu oslabený Spartak nezvládl a prohrál 2:3. „Chybělo nám více hráčů, já jsem suploval na postu, na kterém nejsem zvyklý,“ líčí Kukoľ, který nastoupil na levém křídle. „V sestavě bylo hodně změn a nesedlo nám to,“ lituje. „Škoda, protože jsme se nakonec mohli střetnout s Libercem. Což by bylo pěkné.“

Podzimní část Fortuna ligy Myjava zvládla jen z poloviny.

Po slibném úvodu z posledních sedmi duelů uhrála jen tři remízy. I to však stačilo na to, aby přezimovala na šesté příčce. „Navíc v tabulce nebyly velké odstupy. Kromě Slovanu a Žiliny byli ostatní soupeři na dosah,“ říká Kukoľ.

Tři dny před Štědrým dnem však přišel šok. Šéf Myjavy hráče narychlo svolal z dovolené, aby jim oznámil, že Spartak v lize končí a oni mají možnost si najít nové angažmá.

„Majitelé se rozhodli, že klub odhlásí. Každý z toho byl smutný a rozčarovaný. Protože to se nedělá, není to na základě pravidel,“ líčí Kukoľ. „Teď navíc liga bude úplně o ničem,“ zmiňuje anulování dosažených výsledků Myjavy, která je jediným sestupujícím.

Vánoční svátky nebyly ideální. Pak ale pomohl Poprad

Situace byla nepříjemná především pro hráče s rodinami. „Bavili jsme se o tom, že se fotbal nehraje jen na Myjavě. Že si všichni nějakou práci najdeme, že to nebude problém. Ale my starší hráči, co jsme tam byli s rodinami, jsme se museli stěhovat, měnit školy... To bylo takové největší zklamání,“ popisuje Kukoľ. „Všichni jsme z toho byli smutní, zvlášť když jsme se to dozvěděli před vánočními svátky. Ty tak určitě nebyly ideální.“

Bez angažmá Kukoľ dlouho nezůstal. Domluvil se s druholigovým Popradem. „Trenér Šturma mě pozval, abych se přišel ukázat. Chtěl mě vidět v jednom zápase, jestli jsem zdravý a k dispozici,“ popisuje. „Dohodli jsme se na podmínkách. Jsou tu velké ambice, tak jsem zvědavý, jestli se je podaří naplnit.“

Se zapadnutím do týmu neměl problém. „Parta je tu skvělá, některé kluky znám už z dřívějšku. Navíc teď přišlo velké jméno, Stano Šesták, což je inspirace i pro ty mladší,“ zmiňuje největší zimní posilu, kterou je bývalý slovenský reprezentant s bohatými zkušenostmi z tureckých celků Ankaragücü a Bursaspor či německé Bochumi.

„Po delší době bude hrát blízko domova. Měl nabídky ze zahraničí, do Polska, ale kvůli rodině se rozhodl pro Slovensko,“ líčí Kukoľ. „Věřím, že zde své zkušenosti využije k tomu, aby pomohl mužstvu.“

Přesto, že je Kukoľ už půl roku na Slovensku, stále sleduje, jak se daří i Jihlavě. „Respektive nedaří,“ všímá si. „Sleduji výsledky, všechno. Ale příprava jim nějak hapruje.“

Jihlavský trenér Michal Bílek

To je pro Kukoľa překvapení. Podobně jako předčasný konec trenéra Michala Hippa. „Myslím, že týmu něco přinesl. Tréninková morálka byla fakt na vysoké úrovni, měl zkušenosti i ze zahraničí, z reprezentace. Navíc to byl super člověk,“ chválí svého krajana. „Škoda, že to v Jihlavě dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale takový je trenérský chlebíček,“ uvědomuje si.

Ze společného působení Kukoľ zná i současného hlavního kouče FC Vysočina Michala Bílka. „Zažil jsem ho v Ružomberku a můžu říct, že je to nejlepší trenér, který mě vedl,“ chválí Bílka.