Ostrý test. Plzeňské fotbalisty prověří německý Fürth

„Věřím, že jsme našli vhodné týmy, které nás dobře prověří,“ říkal trenér Pavel Vrba ještě před odjezdem na herní kemp do Rakouska. Po prvních trénincích pod alpskými velikány je po všech stránkách spokojen.

„Máme tady ideální podmínky. Prostředí je pořád stejně nádherné a servis se neustále zlepšuje. Mám z toho velice příjemný pocit,“ pochvaloval si kouč Viktorie.

Další soupeři jsou z Anglie Po německém Fürthu prověří viktoriány při pobytu v Rakousku dva anglické celky - druholigový Wolverhampton (15. 7.) a Watford z Premier League (18. 7.). „Těším se na zajímavou konfrontaci. Zvlášť proto, že jsem toho zatím za Plzeň moc neodchytal. Budou to kvalitní soupeři a vždycky je lepší hrát takové prestižní zápasy než jen tak pro srandu,“ uvedl gólman Aleš Hruška pro klubový web.

Těší ho i zlepšující se zdravotní stav marodů. Momentálně to vypadá, že úvod sezony nestihne jen brankář Kozáčik, který už je po druhé operaci kolena a s jeho návratem se počítá za pět až šest týdnů. „Doufám, že i nadále to bude pokračovat jen v dobrém,“ doplnil Vrba.

Prostředí ve Westendorfu dobře zná, s viktoriány sem jezdil i během předchozího angažmá. Dokonce i s dnešním sokem se tady už jednou střetl, v červenci 2013 vyhrál 1:0 Greuther Fürth. Teď tedy prahnou plzeňští fotbalisté po odvetě.

„Doufám, že do soustředění vstoupíme vítězstvím,“ prohlásil za všechny Jan Kovařík, jeden z pamětníků minulého zápasu s Fürthem. V přípravě nastupuje velice často na postu levého obránce. „Je to podobné jako v záloze na křídle, trenér Vrba po nás chce, abychom podporovali útok, tlačili se dopředu. Myslím, že by mi to mohlo vyhovovat,“ popisuje Jan Kovařík.

Viktoriáni jsou jediným zahraničním soupeřem Fürthu v přípravě, ten ještě v Německu porazil PSW Zwickau 3:0. Tým kouče Janose Radokiho je plný hráčů různých národností, najdete v něm Maďara, Kamerunce, Slovince, Nora, Turka, Albánce, Španěla a Švéda.

Dnešní utkání začíná na westendorfském Waldstadionu v 18 hodin a přímý přenos můžete sledovat na YouTube kanálu Viktoria TV.