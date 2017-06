Plzeňský víkend. Hubená výhra a po deseti dnech dřiny volno

V poslední minutě první půle už se slovenský forvard zapsal mezi střelce sám, když obešel i brankáře Pflegera.

„Ten měl ale předtím tři zázračné zákroky,“ chválil v poločase chorvatský záložník Diego Živulič, posila Viktorie ze Zlína. „Nezvládli jsme to jako v Rokycanech, koncovku musíme zlepšit. Hlavně se lépe soustředit na finální fázi,“ mínil. Ani se svými výkony není Živulič zatím ještě stoprocentně spokojen. „Souhra není úplně ono, jsou tam z mojí strany nějaké chyby. Doufám, že se to časem zlepší a víc si vyhovíme.“

To na straně Petřína panovala samozřejmě spokojenost. „Je to pro nás výborný výsledek, v kabině je fajn atmosféra, kluci si to užívají. Odehráli jsme zápas dobře, i když je třeba uznat, že jsme měli i štěstí,“ neskrýval spokojenost Radek Vodrážka, trenér Petřína.

O motivaci měl jeho tým proti ligovému vicemistru postaráno. „Zvlášť gólmani zachytali parádně, kluci je plácají po zádech. Na to budou dlouho vzpomínat,“ říkal hned po utkání kouč, který už chystá tým na návrat do divize.

Viktoria v utkání protočila dvě jedenáctky. „Věřil jsem, že dáme víc gólů. Výhra 2:0 je málo, i když jejich brankáři něco pochytali,“ nezastíral trenér Pavel Vrba. „Na druhou stranu, máme za sebou desetidenní blok, kdy jsme dvoufázově trénovali. Takže mohla hrát roli únava. Ale to by neměla být omluva, když jsme hráli proti diviznímu mančaftu,“ doplnil plzeňský kouč.

Na neděli dal po deseti náročných dnech hráčům poprvé volno, ode dneška už zase makají naplno. K týmu už se připojí i reprezentanti (Kopic, Hořava, Krmenčík, Hrošovský), kteří měli delší volno. „Budou mít zatím jiný režim než ostatní,“ naznačil Vrba. Dál mu zatím chybí gólman Kozáčik, jenž je po operaci kolena. „Je na rehabilitaci v Regensburgu, dává se do kupy. Co mám zprávy, tak si to pochvaluje. Do soustředění v Rakousku by měl být v pořádku.“

Teď má Viktoria před sebou blok zápasů s druholigovými soupeři, už pozítří na stadionu v Luční ulici hostí Ústí nad Labem, v sobotu pak Sokolov. „Nechtěl jsem moc cestovat, proto hrajeme doma. Navíc nás mají fanoušci možnost vidět i v přípravě. Věřím, že je příště potěšíme i lepší hrou,“ doplnil Vrba.

Kádr už opustil útočník Tomáš Poznar, který následující sezonu stráví na hostování v týmu prvoligového nováčka – Baníku Ostrava. „Po příchodu Jakuba Řezníčka máme v útoku velkou konkurenci a pro Tomáše je důležité, aby pravidelně nastupoval. Baník má po návratu do ligy velké ambice, proto jsme se domluvili na ročním hostování,“ konstatoval generální manažer FC Viktoria Adolf Šádek.