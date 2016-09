Hodně ostrý start. Plzeňští Slováci Ďuriš a Kozáčik líčí na Anglii

dnes 9:53

Není to tak dávno, co se rozešli se spoluhráči ze slovenské reprezentace po Euru ve Francii, a už jsou spolu zas. Jen zraněný Patrik Hrošovský na srazu v Senci nebyl – to další dva hráči Viktorie Plzeň, brankář Matúš Kozáčik a útočník Michal Ďuriš, v nominaci kouče Jána Kozáka nechybí.