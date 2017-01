Plzeň představí posily. V Luční nastoupí proti Domažlicím

Vedoucí tým nejvyšší soutěže nastoupí od 16.30 v tréninkovém areálu v Luční ulici k prvnímu zimnímu přípravnému zápasu proti třetiligové Jiskře Domažlice.

Viktoriáni se doma v přípravě představí ještě v sobotu od 10.30 proti Ústí nad Labem. „Jde o jediné dva zápasy, které během zimní přestávky odehrajeme v domácích podmínkách. Věříme tedy, že se fanoušci přijdou podívat na nové tváře v týmu a podpořit Viktorku,“ uvedl pro klubový web Václav Hanzlík, mluvčí Viktorie Plzeň.

Soupeři v přípravě *Dnes (16.30, Luční ul.) Viktoria Plzeň - Jiskra Domažlice * SO 14. ledna (10.30, Luční ul.) Viktoria Plzeň - Ústí nad Labem * Soustředění ve Španělsku ST 18. ledna Oliva Nova: Viktoria - Wiesbaden (Něm.)

PÁ 20. ledna Valencia: Viktoria - Servette Ženeva

PO 23. ledna Benidorn: Viktoria - Ulsan Hyundai (Kor.) Pozn.: Jména čtyř dalších soupeřů pro druhé soustředění ve španělském Benidormu se ještě dolaďují.

Vstupné na oba zápasy je 40 korun a veškerý výtěžek bude investován do mládežnického fotbalu.

Dnes by se měl poprvé v plzeňském dresu představit i 25letý stoper Tomáš Hájek. „Vnímal jsem v Plzni perfektní fotbalové prostředí jako soupeř, byla tady skvělá kulisa. Na fanoušky se moc těším,“ prohlásil Hájek, který se přes víkend zabydloval v plzeňské kabině.

Průvodcem se mu podle očekávání stal krajan Tomáš Poznar. „To je jasné, známe se dobře,“ usmál se Hájek, jehož příchod do týmu mistra se dotáhl v pátek. „Je to všechno hektické. Dopoledne jsem byl ještě v posilovně se Zlínem, pak mě stáhli, zabalil jsem si věci a vyrazil autem přes Prahu do Plzně,“ říkal poté, co absolvoval v Doosan Areně zdravotní testy a první trénink.

Viktoriáni už znají také soupeře pro první španělské soustředění v golfovém resortu Nova Oliva u Valencie, kam odlétají 16. ledna. Utkají se s německým Wehen Wiesbaden, švýcarským Servette Ženeva a jihokorejským Ulsan Hyundai FC.

„Nyní dolaďujeme i jména soupeřů pro druhé soustředění, které čeká tým od 31. ledna rovněž ve španělském Benidormu. Zde bychom měli odehrát celkem čtyři zápasy,“ doplnil mluvčí Václav Hanzlík.