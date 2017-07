Slepička v čele posil. Fotbalisté třetiligového Písku myslí na postup

Velké změny. Jasné posílení kádru. Třetiligoví fotbalisté Písku chtějí hrát v letošní sezoně výraznější roli a kvůli tomu i zásadně posílili kádr. Ustoupili z cesty, kdy dávali příležitost mladým hráčům z juniorek druholigových a prvoligových týmů. A nakoupili osvědčená jména.

„Trochu nám k tomu nahrála situace v Táborsku, které nepodepsalo nové smlouvy s řadou hráčů. Díky tomu jsme do jednání mohli vstoupit my a uspěli jsme,“ říká trenér Písku Ondřej Prášil.

„Jednáme ještě o jednom příchodu hráče na levou stranu zálohy nebo obrany. Pokud to dopadne, tak budu spokojený na sto procent. Pokud ne, tak jsme tým posílili z devadesáti devíti procent našich plánů.“ Kamil Hajdušek.

Ondřej Běloušek.

Antonín Presl.

Miroslav Slepička.

To je výčet čtyř největších posil píseckého týmu.

Kamil Hajdušek přišel k Otavě z Dynama, kde se přes Zdeňka Křížka do hry příliš nedostal, aby zvýšil konkurenci v brance třetiligového týmu. Tam je už dva roky jedničkou Jakub Rondzik. „Dneska už se nedá říct, kdo je jednička a kdo dvojka. Přivedli jsme ho, abychom tenhle post zkvalitnili a aby hráči museli zabojovat,“ vysvětlil Ondřej Prášil.

V případě Ondřeje Bělouška je jeho postavení jasné. V Táborsku dvě sezony zaskakoval na stoperu za Mráze nebo Cíferského a tenhle post by měl zastávat i v Písku.

Zajímavým jménem je Antonín Presl. V Táborsku patřil několik let do základního kádru, ale brzdily ho zdravotní trable s achillovkami. Teď se zdá být fit. O víkendu v zápase s divizním Jankovem dal tři góly, na dva nahrál a ještě zařídil penaltu. „Povedlo se mu to. U něj je to tak, že mu musíme nastavit nějaký tréninkový plán, abychom ho nehonili po kopcích a nezničili ho. Jak to najdeme, bude pro nás přínosem,“ myslí si Ondřej Prášil.

Slepička už s MMA skončil

A konečně Miroslav Slepička. Loňskou sezonu strávil v I. A třídě Středočeského kraje. V Podlesí nastřílel 26 branek, ale v minulosti dával góly za Spartu, Liberec, Příbram nebo chorvatský Záhřeb.

„Stál jsem o něj už v zimě. Ale tenkrát to ztroskotalo na tom, že už nesměl přestoupit,“ vysvětluje Prášil, který zkušenému forvardovi zavolal znovu v létě. A domluvili se.

Na podzim minulého roku Slepička zaujal hlavně tím, že vstoupil do profesionálního zápasnického ringu a absolvoval ostrý souboj v MMA. S tím je ale podle Prášila konec. „Připravoval se na ten jeden konkrétní zápas. Určitě nechceme, aby se nám po zápasech chodil někam bouchat,“ dodal s úsměvem Ondřej Prášil.

Slepička už v Písku jednou úspěšně působil. Pomohl týmu k záchraně v ČFL a pak přešel do druholigového Táborska. Loňskou sezonu se trochu ztratil z fotbalové mapy. „Ale už v prvním zápase bylo vidět, že by pro nás měl být přínosem a mladší hráči se od něj mohou dost naučit,“ dodal kouč.

Ten ještě zkouší křídelníka Martina Debelise z plzeňské juniorky. Po dnešním zápase s juniorkou Sparty se uvidí, jestli zůstane.

Los Písku Start ČFL 2017/18 1. kolo, 12. srpna: Loko Vltavín - Písek

Loko Vltavín - Písek 2. kolo, 20. srpna: Písek - Benešov

Písek - Benešov 3. kolo, 27. srpna: Vyšehrad - Písek

Vyšehrad - Písek 16. kolo, 30. srpna: Králův Dvůr - Písek

Králův Dvůr - Písek 4. kolo, 3. září: Písek - Benátky



Písecké fotbalové nákupy ukazují na jednu věc. Po dvou sezonách, kdy klub skončil devátý a dvanáctý, chce jít v tabulce výrazně výš. „Jsem v Písku tři roky. První rok jsme se zachraňovali, pak už jsme neměli potíže s udržením, ale s vedením klubu jsme si říkali, že by to chtělo mužstvo posunout,“ vysvětluje Ondřej Prášil, který doufá, že větší jména i lepší výsledky by zase mohly na stadion přilákat více diváků.

Ve fotbalových kruzích se mluví i tom, že se Písek s těmito nákupy nebránil postupu do druhé ligy. Ondřej Prášil to nevyvrací. „Tím, že se udělalo nové hřiště a během podzimu budeme mít i umělé osvětlení, tak se do té role asi pasujeme. Neříkám, že hned v téhle sezoně, ale určitě bychom do druhé ligy postoupit chtěli,“ říká kouč, který si během jara dodělal i nejvyšší trenérskou licenci, která ho opravňuje trénovat i v nejvyšší české soutěži.

O víkendu ale čeká na jeho svěřence první test. V 1. kole domácího poháru pojede Písek do Zbuzan, kde hrají třeba bývalí prvoligoví hráči Kincl, Šírl nebo Lička. „Musíme ten zápas zvládnout, abychom pak zase mohli přivítat nějakého atraktivního soupeře v dalších kolech,“ říká Prášil.