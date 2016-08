Musíme si pohlídat standardky, nabádá kouč Pardubic před Sokolovem

Mohli pošetřit síly na zdlouhavou cestu přes půl republiky i na samotný mač. Patrně si ale chtěli zvýšit sebevědomí, jenže v tom se hráči Sokolova přepočítali. Ke středečnímu pohárovému zápasu na hřišti třetiligových Zápů sice sokolovský Baník nastoupil v plné „palbě“, ale místo povzbuzení před duelem v Pardubicích musel západočeský kádr vstřebávat nečekané vyřazení po porážce 1:2.

To psychika pardubického mužstva dostala ve stejný den příjemnější doping. S aspiranty na postup z olomoucké Sigmy uhrála parta kouče Jiřího Krejčího cenou remízu 1:1, pro kterou se nemusela navíc trmácet ani příliš daleko. Pardubičtí by tak měli jít do dnešního utkání v lepším rozpoložení a pohodě.

„Nemám rád takové prognózy. Každý zápas je jiný. Bude to o vůli, morálu a tom, kdo bude chtít více,“ naznačil trenér Krejčí.

Zatímco základní jedenáctka Sokolova v Zápech se lišila od předchozí vítězné proti Prostějovu pouze v jiném rozestavení se dvěma útočníky, tak v porovnání s posledním vzájemným zápasem v Pardubicích se soupiska Západočechů pozměnila jak aprílové počasí. „Vypadá to, že tým obměnili a omladili. Někteří samozřejmě zůstali, ale odešel třeba Pouček,“ připomněl Krejčí odchod útočníka, který v minulosti hostoval i v pardubickém týmu a loni vsítil v dresu Sokolova tři góly.

O stejný počet těch pardubických se v úvodních třech kolech nového ročníku FNL podělila trojice hráčů. Opět to tedy vypadá, že se žádný vyložený šutér přes léto nevyklubal.

„Když nám ale budou každý zápas dávat góly jiní hráči, nebude to špatné. Nějakého bombarďáka zatím nemáme a musí se o branky podělit všichni,“ velí Krejčí.

Stejný stav ovšem panuje i v sokolovských řadách. Nebezpečí tak číhá třeba na kopačce záložníka Petra Glasera.

„Střílí hodně z dálky,“ všímá si Krejčí hlavní zbraně hráče, který přesnou ranou rozhodl i poslední ligový mač Baníku s Prostějovem.

Hrozba pro pardubickou bránu se dá čekat i od ostatních borců. Že by to mělo být po nějakém kombinačním „ťukci“ na pár doteků, ale není moc pravděpodobné. Sokolov má v repertoáru poněkud jiné formy situací, ze kterých umí udeřit.

„Jsou silní ve standardních situacích, na které se musíme připravit. V předešlých zápasech, zejména pak s Vlašimí, se prosadili skrze standardky, které jsou určitě jejich předností,“ dodává Krejčí.