Pardubice stojí o všechny hráče, které měly loni na hostování

Není tajemstvím, že kmenového hráče Mladé Boleslavi by vedení Pardubic chtělo mít v kádru i pro letošek. „U všech hráčů, které jsme tu měli na hostování, jsme mimo Čiernika projevili zájem, aby u nás pokračovali,“ prohlásil sportovní manažer Vít Zavřel.

Vedle Křapky by tak rádi v týmu opět viděli i záložníka či útočníka Tomáše Ladru i záložníka Jana Shejbala. Zatím své někdejší spoluhráče pozoroval ze zámezí hřiště jen Křapka. „Tonda má svalové zranění, takže se tady byl jenom podívat. Počítáme s tím, že zhruba za týden budou prvoligové týmy zužovat kádry, takže uvidíme, zda se nám u některých z těchto hráčů poštěstí. Rádi bychom, pokud by ještě dva přišli,“ prozradil Zavřel.

V případě Boleslavi však není nějaké razantní zeštíhlení kádru úplně jisté. Středočeši totiž vedle české nejvyšší soutěže startují ještě v evropských pohárech. „Na druhou stranu Boleslav se svými cíli a rozpočtem doplňuje mužstvo pořád. Tam problém nebude. Záležet bude hlavně na trenérech a přál bych si, aby alespoň jeden z těch dvou hráčů dopadl,“ podotkl Zavřel.

Vyloučené není ale ani to, že by po Křapkovi či Ladrovi sáhl jiný prvoligový klub. „Máme však slíbeno, že pokud by se jednalo o druhou ligu, jsme na prvním místě, kam by ti kluci šli,“ přiblížil Zavřel.

Podle něho není při průběhu jednání komplikací, že bývalý kouč Pardubic Martin Svědík už nemá na lavičce Boleslavi hlavní slovo. „Je to spíše o té sportovní stránce, což je pochopitelné,“ řekl manažer.

Také případný příchod záložníka Jana Shejbala je zatím ve hvězdách. Třiadvacetiletý pardubický odchovanec patří Hradci Králové. Vedení Votroků přitom dosud žádnou posilu nepřivedlo, takže je reálné, že si Shejbala po pádu do druhé ligy nechá. „Před přípravou navíc říkali, že nemají leváky, což Honza je. To nám taky moc nenahrává do karet,“ připustil Zavřel.