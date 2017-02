Pospěch si znovu poranil koleno: Možná už opravdu půjdu do důchodu

„Možná už opravdu půjdu do důchodu,“ povzdechl si Pospěch, jenž si loni v srpnu přetrhl vazy.

Teď se v zimě vrátil, aby mužstvu pomohl v jarních bojích o postup do první ligy. Dva zápasy odehrál bez problémů, v tom třetím se zranil.

„Šel jsem do protisměru a koleno se mi podvrtlo,“ uvedl Pospěch. „Nevypadá to moc dobře. Ruplo mi to ve stejném místě. Obávám se, že se mi to znovu urvalo, ale počkám, co mi řekne doktor po vyšetření.“

Odmítl, že by návrat na hřiště uspěchal. „Nějaká bolest se musí skousnout,“ podotkl. „Šel jsem do toho naplno, chci týmu pomoci, a tak musím trénovat. Koleno drželo už dost dlouho, je to taková náhoda.“

A nevadilo mu ani to, že nastupuje na umělou trávu, kterou většina fotbalistů nemá rád. „Jinak bych teď v zimě vůbec nemohl hrát. Vždyť na umělce i trénujeme, tomu se člověk nevyhne. To zranění je dané věkem.“

Opavský trenér Roman Skuhravý Pospěcha obdivuje, co je schopný pro fotbal udělat. „Je úžasné, že se ve 38 letech po těžkém zranění po pěti měsících dokázal vrátit. A jako plnohodnotný hráč,“ řekl Skuhravý.

Kouč doufá, že se nepotvrdí Pospěchova černá prognóza, že si znovu přetrhl vazy. „V této chvíli mi je nejvíce líto Zdeňka, protože pro to, aby se vrátil, udělal hodně moc. Takový odchod bych mu nepřál. Věřím, že to bude v pořádku.“