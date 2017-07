Hrát už budu jenom pro zábavu, říká Šourek. Uplatní se jako trenér?

Letos v létě se však fotbalista z Ledče nad Sázavou rozhodl profesionální fotbal definitivně opustit. Tedy, minimálně z pozice hráče. „Vypadá to tak, řekl bych, na 99 procent. Nevím, co by se muselo stát, abych ještě pokračoval,“ tvrdí Šourek, který se po boku kouče Pavla Procházky stal asistentem trenéra juniorského týmu FC Vysočina.

Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Často se končí ze zdravotních důvodů, ale vy jste uplynulou sezonu v druholigových Českých Budějovicích odehrál téměř kompletní.

To máte pravdu, o zdraví to opravdu nebylo. Naopak, ještě jsem své rozhodnutí zvažoval, protože jsem v pořádku. Sezonu jsem zvládl bez problémů. Ale zkrátka už jsem chtěl být doma, více s rodinou. A připravovat se na život po kariéře. Samozřejmě, ještě bych na druholigové úrovni mohl rok dva hrát. Ale pak bych tu situaci musel stejně řešit. Tak jsem se rozhodl takto.

A stal se z vás asistent trenéra. Co vás k tomu vedlo?

Nejprve jsem si udělal B licenci a uplynulý půlrok jsem dokončoval áčkovou, která je na toto potřeba. Trenérská práce mě celkem zaujala. Proto bych si chtěl vyzkoušet, jestli mě to bude bavit, jestli mi to nějakým způsobem půjde a zda druhá strana bude spokojená.

Takže dokončení trenérské A licence vaše rozhodnutí uspíšilo?

Určitě. S B licencí je to takové, že člověk nic moc trénovat nemůže. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem před rokem ještě s fotbalem pokračoval. Ale teď se mi otevřely lepší možnosti. Uvidíme, jestli u toho vydržím, nebo zda se nakonec vydám ještě jinou cestou. Ale určitě už to nebude cesta profesionálního sportovce.

S hraním ale nekončíte úplně. Vím, že jste se domluvil s rakouským Wieselburgem, který hraje pátou ligu.

Ale to už je jen pro zábavu (usmívá se). Budu jezdit jenom na zápasy.

Více času budete mít i na to, abyste se ohlédl za svojí kariérou. Jak jste s ní spokojen?

Myslím, že nebyla špatná. Na to, na co jsem měl, jsem ji využil dobře.

Ve své sbírce máte titul s pražskou Slavií i slovenskou Žilinou. S tím asi můžete být spokojen.

Samozřejmě. Když jsem fotbal hrál, tak vždycky bylo lepší vyhrávat a získávat trofeje a medaile než se rvát někde o záchranu. Určitě jsem rád, že jsem mohl být součástí týmů, kterým se to podařilo.

Jsou právě Slavia a Žilina dvěma štacemi, na které budete vzpomínat nejraději?

Rozhodně. Ale rád vzpomínám i na angažmá v Jihlavě, ve které jsem toho prožil opravdu hodně. Ovšem když to tak vezmu, Slavia byla můj první krok do velkého fotbalu. Dala mi spoustu zážitků a nových zkušeností. Z pohledu osobního bych však asi řekl, že ještě lepší bylo angažmá v Žilině.

S oběma týmy jste si vyzkoušel i Ligu mistrů a Evropskou ligu. Větší zápasy už asi hrát nejde.

Na klubové úrovni určitě ne.

Paradoxně se Slavií i Žilinou jste v Lize mistrů zažil utkání, ve kterých jste dostali potupnou sedmičku. Na Arsenalu jste tomu přihlížel jen z lavičky, proti Marseille už jste ale odehrál celý zápas. Jak člověk takový debakl vnímá?

Samozřejmě, na hřišti to nic příjemného není. Ale s odstupem času si řeknete, že takový výsledek byl proti týmu, který má obrovskou kvalitu. Takže se s ním smiřujete lépe, než když takovým výsledkem prohrajete v lize.

Jsou to vaše nejhorší fotbalové vzpomínky?

Neřekl bych, že na ty dva zápasy vzpomínám v tom nejhorším. Pro mě jsou takové porážky těmi, které mohou být obrovskou školou. Když vidíte, co všechno fotbalisté soupeře umí a jak hrají, tak to může být motivace do další práce.

Zmiňoval jste Jihlavu. V ní jste s přestávkami působil hned dvakrát, ale nikdy jste si nezahrál o víc než jen o udržení. Mrzí to hodně?

Samozřejmě jsme si představovali, že by to mohlo být o něco lepší. Ale asi to odráží aktuální kvalitu jihlavského kádru oproti ostatním klubům v lize. Bohužel, je to tak.

Ondřej Šourek Fotbalový obránce, hrající na pozici stopera, se narodil 26. 4. 1983.

S fotbalem začínal v rodné Ledči nad Sázavou, poté přes Havlíčkův Brod zamířil do Jihlavy.

V FC Vysočina následně působil deset let, v roce 2005 pomohl seniorskému A-týmu k postupu do první ligy, kterou však Jihlava neudržela a po jediném roce sestoupila.

V zimě 2007 se upsal pražské Slavii, v níž následně strávil rok a půl. V klubu z Edenu se natrvalo neprosadil, v roli náhradníka si ale připsal první dva starty v Lize mistrů a navíc získal i mistrovský titul.

V létě 2008 vyrazil Šourek ke svému prvnímu zahraničnímu angažmá, do slovenské Žiliny. V té se probojoval do základní sestavy, zahrál si s ní znovu evropské poháry (Pohár UEFA i Ligu mistrů) a v roce 2010 získal titul.

V létě 2011 se přesunul do týmu tehdejšího nováčka polské nejvyšší soutěže Podbeskidzie BielskoBiała. Nešlo však z jeho pohledu o vydařené angažmá. Přestože původní smlouva byla na dva roky, už po roce Šourek upřednostnil návrat do Jihlavy.

Čtyři následující sezony působil v FC Vysočina, poslední rok v roli kapitána. Loni v létě mu však Jihlava překvapivě nenabídla nový kontrakt a Šourek zamířil do druholigových Českých Budějovic. Na jihu Čech odehrál jedinou sezonu, po ní se rozhodl ukončit kariéru.

Čím to je, že Vysočina se v lize strachuje každý rok o přežití?

Nevím. Asi to nebude jedna věc, kterou když změníte, vše se otočí k lepšímu. Na druhou stranu si myslím, že Jihlava od doby, co podruhé postoupila do ligy, se drží a nespadla. Co by za to některé kluby, které pořád cestují mezi první a druhou ligou, daly. Z tohoto pohledu si myslím, že to nejde hodnotit nějak úplně špatně.

Dobře, ale není to po pěti letech málo?

Pořád je to nejvyšší soutěž. A když si to vezmu z pohledu hokeje, tak si uvědomte, jakou dobu Dukla hrála v první lize. Teď se konečně dostala do extraligy. A taky asi člověk nemůže brát, že by byl neúspěch hrát spodek extraligy.

V Jihlavě se po uplynulém ročníku udály výrazné změny: klub má nového ředitele, nového hlavního trenéra, staronového sportovního manažera. Mohl by to být odrazový můstek k lepším výsledkům?

No, mohl by. Minulá sezona se určitě nemůže hodnotit moc dobře. Jak to vypadalo, jak to fungovalo. Takže asi proto se zvolil tenhle krok. A všichni tady určitě věří, že to bude ten krok k lepšímu.

Zajímavější by mohla být příští sezona i z toho pohledu, že do české ligy přichází řada zahraničních posil. Mohly by zvýšit kvalitu soutěže?

Sám jsem na to zvědavý. Na Spartu, Slavii a Plzeň. Myslím si, že tyto tři týmy budou hrát nahoře. Hlavně Slavia a Sparta udělaly hodně přestupů, na české poměry i dost drahých. Ne takových, které by tady dlouhou dobu byly. Těžko ale říct, co od toho očekávat. To nám ukáže až samotná sezona.

Kdo podle vás posílil lépe? Slavia, nebo Sparta, která navíc přivedla i italského kouče Stramaccioneho?

Nemám v tom nějakého favorita. Spíš sleduji se zájmem, jak to bude v českých podmínkách fungovat. Hlavně Sparta, která se dala na cestu zahraničního trenéra. V cizině je celkem normální, že tam jsou trenéři z jiných zemí. V Čechách to až tak úplně časté není.

Máte vy osobně v české lize nějaký klub, ke kterému máte blíž? Třeba právě Slavii, když jste za ni v minulosti hrál?

V Čechách je mi blíž asi jen Jihlava. Ve Slavii jsem zase tak dlouho nebyl, takže asi nemá cenu si hrát na kovaného slávistu. Mám s ní spoustu pěkných zážitků. Ale že bych kvůli tomu byl vyloženě fanoušek Slavie, tak to asi ne.

Ale o bývalý klub se určitě zajímáte. Co říkáte na to, kam se Slavia po příchodu čínského investora posunula?

S penězi od nového investora samozřejmě přišel obrovský boom klubu. A mě spíš zajímá, na jak dlouho. Jestli je to na nějaké dlouhodobější fázi. Aby to neskočilo tak, že za chvilku čínské peníze zase odejdou a Slavie se dostane tam, kde ještě před nedávnou dobou byla. To by asi nikdo nechtěl.