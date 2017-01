Bez posil i bez kupce. Fotbalová Olomouc zahájila přípravu

A především časů, kdy bylo takřka nemyslitelné, aby Sigma sestoupila do druhé ligy.

Stalo se, podruhé za sebou. Tradiční moravský klub je v těžké ekonomické situaci, přesto znovu na rychlé cestě zpátky mezi domácí elitu, přezimoval první.

Sigmáci se v šatně nemuseli zdržet tak dlouho jako za Kubíčka. V deset hodin na hřišti číslo 3 na umělé trávě začali zimní přípravu.

Bez posil. A také bez očekávaného nového „investora – mecenáše“ (tak nazval olomoucký primátor Antonín Staněk tajemného podnikatele, jímž má/měl být podle informací MF DNES místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Zlámal, sám to však popřel), který zadluženému klubu pomůže stabilizovat situaci.

Současný sportovní ředitel Ladislav Minář je v náročné pozici. Balík na zimní nákupy nedostal, i proto žádaný záložník Tomáš Hykel z Frýdku-Místku do Olomouce nedorazil.

„Vidíme, že konkurenti nespí, posily sbírají. My jsme také měli vytipované hráče, ale v tuhle chvíli je to velmi složité za podmínek, kdy tady není určitá stabilita a nemáme ekonomickou pevnost, potřebujeme vyčkat. Uvidíme, jak se to vyřeší v průběhu ledna,“ doufá trenér Václav Jílek v příchod většinového vlastníka klubu.

Staněk ho chtěl slavnostně představit už do Vánoc...

Přípravné zápasy Sigmy 14.1.MŠK Žilina – Sigma (11.00)

21.1.: Sigma - Zlín (11.00)

21.1.: Sigma - Skalica (13.00)

25.1.: Brno – Sigma

28.1.: Trnava – Sigma (11.00)

4.2.: Sigma - Ružomberok (13.00)

4.2.: Sigma - Šamorín (15.00)

10.2.: Slovan Brat. – Sigma (14.00)

11.2.: Břeclav – Sigma (14.00)

17.2.: SC Wiener Neustadt (Rak.) – Sigma (15.00)

25.2.: Sigma - FC Nitra (Andrův stadion, čas bude upřesněn)

„Nemyslím si, že by nás to znervózňovalo. Je to na vedení klubu, my hráči se o tohle nestaráme. Ani nemáme větší informace, kdo by to měl být, nebo jestli zůstane pan Lébr (spolumajitel Sigmy). My se připravujeme stejně jako na každý trénink, ale věříme, že klub to vyřeší ke spokojenosti všech stran,“ doplnil kapitán Miloš Buchta. „Nám se nic nezmění. Trénink musíme stejně odpracovat, jestli bude majitel ten, nebo jiný. Věřím, že do konce přestupního termínu i my hráči budeme vědět víc.“



Tři nové tváře však zpod modrých čepic vykukovaly – Jílek si z B-týmu vytáhl mladíky Vichtu s Látalem, syna sigmácké legendy, vicemistra Evropy Radka Látala staršího. A z třetiligového Uničova odloženého odchovance Aleše Krče, jenž si na třítýdenní zkoušce chce vystřílet místo v týmu. „Už jsem si hledal k fotbalu nějakou práci. Zkusím se o to tady poprat.“

Sigmáci na startu přípravy Miloš BUCHTA

Michal REICHL

Štěpán SPURNÝ

Martin HÁLA

Martin SLADKÝ

Martin ŠINDELÁŘ

Jan ŠTĚRBA

Uroš RADAKOVIĆ

Aleš ŠKERLE

Michal VEPŘEK

Václav JEMELKA

Jakub HABUSTA

David HOUSKA

Jakub PLŠEK

Jakub PETR

Lukáš BUCHVALDEK

Tomáš ZAHRADNÍČEK

Radek LÁTAL

Šimon FALTA

Jakub VICHTA

Tomáš CHORÝ

Václav VAŠÍČEK

Jakub YUNIS

Aleš KRČ

Jan HLADÍK

Matěj HÝBL

O rok končící smlouvu prodloužil zkušený stoper Aleš Škerle, zatímco další matador Vojtěch Štěpán se pod Jílkem neprosadil a má svolení k hledání angažmá. Aspoň malou dobrou zprávou pro fanoušky je, že Sigma neprodává opory. Včetně leváka Šimona Falty, jenž byl na zkoušce v Bröndby Kodaň. Jílek od něj před vstupem na umělou trávu vyzvídal tréninkové metody dánského velkoklubu.



„Trošku jsme si na Vánoce odpočinuli a zase jdeme do práce,“ hlásil 36letý brankář Buchta, nejstarší člen kádru. Ani jemu se nevyhne klasické povánoční vážení. „Možná jsem přibral jedno dvě kila, ale máme dlouhou přípravu, takže se určitě dám do formy a dobře se nachystám na jarní část.“

Příprava je dvouměsíční. „Sám jsem se divil, že začínáme brzo, protože první zápas hrajeme až 4. března. Bude to pro mě netypicky dlouhá příprava, doufám, že v mém věku to nějak zvládnu. Vše tomu přizpůsobím a budu se těšit,“ dodal Buchta.

Může se těšit i na novou éru Sigmy? Éru, kdy fanoušci nebudou muset s nostalgií vzpomínat na osobitého Kubíčka?