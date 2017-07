KOMENTÁŘ: Sigma Chorého potřebuje, ale měl by využít lesku z Eura

Přes obrovitou postavu nepůsobí těžkopádně, s míčem umí. Nového Ibrahimoviče z něj nedělejme, ale zajímavé zboží na trhu je. Trenér bohaté Slavie Jaroslav Šilhavý prohlásil, že by rád do útoku alternaci ke Škodovi. Zájem má. A Chorý by nebyla špatná volba.

Měl by to zkusit? Případně cizinu, o které mluvil jeho agent Zdeněk Nehoda? Všechno je otázka peněz.

A těch Olomouc moc nemá.

Hodily by se jí. Jenže sama si dobře uvědomuje, že prodat svého nejlepšího hráče, prakticky jedinou ofenzivní zbraň, by nejen na fanoušky působilo jako hození vidlí do prvoligových ambicí, které u nováčka, jenž dvakrát v řadě sestoupil, spočívají hlavně v klidné záchraně. Takže o co se teď Sigma musí snažit?

Prodloužit s Chorým smlouvu (pořádně mu ji vylepšit), končí už po sezoně. A prodat ho později. V komfortnější situaci s bodovým polštářem na kontě (třeba už v zimě).

Jenže Slavia potřebuje posilu (i na lavičku) teď, před startem kvalifikace o Ligu mistrů. Těžko radit Chorému, ale kdybych mohl, měl by využít lesku malého Eura a posunout se dál. Nemůže vědět, jestli na sebe ještě někdy tak upozorní. Zranění i forma bývají prevít. Pokud by si postavil hlavu a smlouvu neprodloužil, klub by jej měl prodat, byť s bolavým srdcem. Držet fotbalistu, jenž chce jít, nemá smysl. A je lepší, aby šel za slušný balík než takřka gratis jako volný hráč. Ale Sigma musí udělat vše, co může, aby se jí upsal.

Jednání jdou do finále. A soudě i podle toho, že nadějného Jakuba Yunise, podobný typ bijce, půjčila Olomouc do polských Katovic, dopadnou zřejmě zdárně. Nutně Tomáše Chorého potřebuje. Víc než peníze?