Olomouc ztratí duo Petr a Šindelář: jsou v ideálním věku a volní

Ofenzivní a defenzivní univerzál. Kam zamíří Jakub Petr, respektive Martin Šindelář?

V případě sedmadvacetiletého Petra, jenž může nastoupit na čtyřech postech (na obou krajích útoku, hrotu i pod hrotem), média spekulovala o zájmu Brna, které vede Svatopluk Habanec, jenž ho trénoval ve Slovácku, kde se na hostování někdejšímu velkému talentu Sigmy dařilo. Ovšem podle informací MF DNES angažmá v Brně ve hře reálně nebylo, Petr vyhlíží první zahraniční misi. Mělo by jít o nejvyšší soutěž v Evropě.

Jakub Petr

„Věřím, že do týdne bude jasněji,“ odmítl introvert se 177 starty v nejvyšší soutěži a 21 góly spekulace o odchodu do Zbrojovky.

Kromě Slovácka hostoval ještě krátce ve Slavii, kde se mu však nevedlo. Olomouci, své srdeční záležitosti, pomohl v uplynulé sezoně vrátit se do první ligy třemi góly a sedmi asistencemi.

To je vlastně Petrova slabina i přednost zároveň. Celou kariéru branky vzdor obřím očekáváním spíše připravuje než střílí.

Chci vyzkoušet zahraničí rozhovor s Jakubem Petrem

„A asistence nejsou tolik vidět, byť z nich mám stejnou radost.“

V zimě navíc překonal další operaci kolena. Teď chce okusit novou výzvu. A polepšit si i finančně. Čas letí. Hráč, jenž byl v olomouckém A-týmu od šestnácti let a jako dorostence jej chtěl i Manchester City, už musí myslet také na zadní vrátka.

O rok mladší Šindelář by mohl zamířit k olomouckému rivalovi do Ostravy, kam jej lanaří nový trenér Baníku Radim Kučera, někdejší Šindelářův spoluhráč ze Sigmy.

Martin Šindelář

„Zájem o něj mám,“ potvrdil.

Šindelář odehrál v první lize 65 zápasů, většinu na stoperu.

Hrát může i uprostřed zálohy.

Přestože se zdálo, že prodlouží smlouvu se Sigmou, v které se syn klubové legendy Radka Šindeláře vypracoval na podzim ve středního obránce číslo jedna, nakonec se rozhodl pro změnu. Jenže na jaře onemocněl mononukleózou a neodehrál žádné utkání.

I tak zůstal členem áčka. Není to rozchod ve zlém stejně jako v Petrově případě. Klub si uvědomuje, že oba odchovanci pro něj vykonali dost práce. Ač by je rád udržel nebo aspoň výhodněji prodal. „Kuba Petr s Martinem Šindelářem se po zvážení rozhodli, že nechtějí prodloužit smlouvu a chtějí zkusit něco nového,“ vzal to sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář jako fakt. Zároveň se snažil Šindeláře ještě přesvědčit. Soubojový typ hráče by se modrým hodil.

Trenér Olomouce Václav Jílek jejich odchody považuje za oslabení.

Logicky – jde o hráče ze základní sestavy. „Byli to kluci, kteří dlouhodobě prokazovali výkonnost a měli tu stabilní místo. Se Šindym nám odešel po zimě stoper číslo jedna, který byl na podzim nejstabilnější. Kuba má rozdílové věci v kvalitě, to každý ví. Práce už neudělá tolik, kolik bych si představoval, ale o zápasech rozhoduje efektivita v řešení těchto situací a to on měl. V jarní části pracoval velmi dobře, došlo ke zlepšení, takže chybět nám budou,“ uznal Jílek. „Je otázka, do jaké míry je nahradí stávající hráči, kteří by měli ukázat progres, nebo jak se je podaří nahradit případnými posilami.“

Peněz na posily však Sigma, která stále nepředstavila nového většinového vlastníka, nemá nazbyt.

Do přípravy se v pondělí zapojí defenzivní záložník Petr Javorek z Táborska. „Věřím, že se Olomouc v lize zase usadí,“ přeje si Petr, jemuž vyšel plán rozloučit se postupem.