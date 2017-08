Bída Boleslavi, „spokojený“ tým je u dna. Co s tím, šéfe Uhrine?

„Když to srovnám se svým příchodem do Slavie, tak tady je kvalita vyšší. Obměna kádru nebude potřeba, žádné rošády nechystáme,“ ujišťoval. Ale pak přišel důležitý dodatek: „Bude záležet na hráčích, kteří tu jsou, jaký budou mít přístup.“

Právě na ten teď Uhrin žehrá. Po sobotním výbuchu 0:3 s Libercem je Boleslav čtrnáctá a kouč si po utkání postěžoval.

Že někteří hráči jsou asi v Boleslavi spokojení. Že nechodí do soubojů naplno, že se málo rvou, že takhle by nemohli vyhrávat ani ve druhé nebo třetí lize.

Má ale sám jasno o tom, jak z hluboké krize ven? Problémy středočeského klubu se kupí, přitom všechno začalo docela nadějně.

Na začátku sezony vypadala Boleslav připravená, z Evropské ligy dvěma výhrami vyprovodila irský Shamrock Rovers a doma zvládla i nepříjemný albánský Skenderbeu Korce. Hrála svižný fotbal, útočníci Mebrahtu a Chramosta hned chytli střeleckou formu. Jenže odvetu v Albánii tým ztratil v penaltách a od té doby nefunguje.

I když hrál z prvních čtyř ligových kol třikrát doma, bodoval jen v jediném venkovním zápase s Karvinou, jinak prohrával. A příště čeká těžký zápas na Slavii...

„Musíme se dát dohromady. Teď vám nemůžu říct, co se s tím udělá, ale není to o trénování,“ myslí si Uhrin. „Je to v hlavách hráčů.“

Nebylo by se čemu divit, kdyby na fotbalisty doléhalo všechno, co se v poslední době v klubu děje. V Boleslavi panuje neklid a kolem událostí, které vyplavou do médií, je často nejasno.

Zvláštní byla třeba situace kolem stopera Patrizia Stronatiho: nedávného mládežnického reprezentanta Uhrin nejdřív stavěl, pak ho na začátku srpna přeřadil do béčka, aby ho ještě v tom samém týdnu znovu nasadil do základní sestavy.

„Byl přeřazen z nějakých důvodů a z druhých důvodů mohl zase přijít k mužstvu. Musel se trochu probudit,“ vysvětloval.

Největší otazníky se vyrojily kolem trenérské pozice. Uhrin byl po svém příchodu oficiálně generálním sportovním manažerem, koučovat měl spolu s Martinem Svědíkem, který tým vedl od zimy. Už na první tiskové konferenci si celkem jasně vykolíkoval prostor a vyjasnil, kdo bude všemu šéfovat: „Chci to mít celé pod kontrolou.“

Z nejasných důvodů se před pár dny klub se Svědíkem rozloučil. Spekulovalo se, že měl vyzradit před vzájemným zápasem sestavu trenérovi Olomouce Václavu Jílkovi. „Nesmysl,“ tvrdil Jílek, ale kamaráda nezachránil. V boleslavské kanceláři už úřaduje jen Uhrin.

Že by tím z týmu spadla deka, to se zatím říct nedá. Bez zraněného myslitele Matějovského hře chybí nápad, obrana kupí chyby. V klubu je dusno, na trénincích napjatá atmosféra a je na Uhrinovi, aby krizovou situaci vyřešil.

Když to nezvládne včas, může jeho třetí boleslavské angažmá skončit nečekaně rychle.