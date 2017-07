Boleslavský kapitán Matějovský si libuje: Důvěra od trenéra je větší

Hotelové foyer Sportcentra v Brandýse nad Labem se v neděli odpoledne proměnilo ve sraz oranjes.

Že by na soustředění dorazili Nizozemci? Ale kdeže. Do svítivě oranžových triček se oblékli kluci, kteří přijeli na druhý turnus kempu Marka Matějovského.

Bývalý reprezentant a současný kapitán Mladé Boleslavi je všechny osobně přivítal v prostorné tělocvičně, kde si na osmdesát malých fotbalistů posedalo na parkety.

„Věřím, že se vám tu bude líbit a že vás to celé bude bavit,“ říkal do mikrofonu fotbalista, který si vyzkoušel anglickou ligu i úspěšné angažmá ve Spartě.

Marku, jaká je přesně vaše role na kempu v Brandýse?

Převážně jsem tomu propůjčil hlavně jméno a tvář, protože jsem časově hodně vytížený. Když mi to program dovolí, tak se snažím dorazit. Minulý týden jsme s Boleslaví cestovali na pohárový zápas do Irska, takže jsem tu byl v podstatě jen dva dny. Tenhle týden uvidím podle tréninků, čeká nás i odveta v Evropské lize, ale stoprocentně minimálně jednou půjdu s klukama na hřiště, chci si s nimi zatrénovat.

„Důvěra trenéra tam je určitě větší. Musím ji splácet kvalitními výkony.“

Každý si s vámi může kopnout?

Obejdu si všechny skupiny, podívám se, jak jim to jde a jak je to baví, zda jsou šikovní. Mně samotnému se ty tréninky hodně zamlouvají, složení realizačního týmu funguje na vysoké úrovni. Já to vždycky zmiňuju, že můžu klukům jen tiše závidět, za mých dětských časů jsme takové možnosti neměli.

Na to jsem se chtěl zeptat. Nakolik jste se vy jako kluk mohl během léta věnovat fotbalu?

Jako hodně malý jsem jezdil na nějaké tábory, úplně mimo fotbal. Čím jsem byl starší, tak se prázdniny hodně zkracovaly, protože jsme je už trávili hlavně na hřišti. Teď to mají kluci pestřejší, vyzkoušejí si více aktivit, nejen fotbal. Mají k dispozici bazén, pravidelně zkoušejí aerobik, do toho mají k dispozici hřiště na plážový volejbal nebo atletickou dráhu. Trenéři se jim to snaží zpestřit, jak jen to jde. Aby to nebylo pouze jednosměrně založené, protože toho fotbalu mají přes rok většinou dost.

Původně jste začínali s jedním turnusem, nyní už má kemp pravidelně dva. Zájemci o fotbalové prázdniny se stále hlásí?

Musím říct, že letos jedeme už nějaký sedmý ročník. Začínali jsme s jedním turnusem, bylo tam okolo třiceti dětí. Ten zájem narůstal, myslím, že je to i kvalitou nabízených služeb. Poptávka byla čím dál větší, takže jsme potřebovali zvýšit kapacitu. Teď máme dva turnusy, v nichž se vystřídá nějakých 160 dětí. Což je asi v tuhle chvíli maximum, pro celý realizační tým už je to hodně náročné.

Fotbalový kemp Marka Matějovského v Brandýse nad Labem Ve sportovním areálu se letos ve dvou turnusech koná už sedmý ročník. Kluci a holky mají bohatý program, při němž se o ně stará široký realizační tým, řada trenérů pracuje přes rok ve Spartě. Kromě fotbalu se děti věnují také plavání či aerobiku, k dispozici je i kurt na plážový volejbal či atletická dráha. Ve čtvrtek vyrazí účastníci kempu na zápas Evropské ligy.

Dokážete odhalit talent? Když třeba vidíte třináctileté kluky, řeknete si někdy: Ty jo, to bude eso?

Já tady na kempu mám i svoje děti, v Boleslavi pravidelně navštěvuju jejich tréninky, takže zkušenosti v tomhle ohledu mám. Když se objeví nějaký šikovný kluk, tak to poznám, nehledě na to, že se tu bavím s trenéry, kteří mě na talentované hráče upozorňují. Nejvíc se mi na tom ale líbí, že to kluky baví, a o tom to celý je.

V realizačním týmu máte i posilu z Mali. Takže když to trochu odlehčím, můžete ty nejšikovnější kluky poslat na stáž do Afriky.

Mamadou je tady prvním rokem, kluci na předchozím turnusu si ho pochvalovali. Já jsem měl možnost se s ním také bavit, nějaké zahraniční možnosti by asi byly, ale spíš jde o to, že má opravdu vysokou odbornost a kvalifikaci, pro kluky přináší zpestření.

Ve čtvrtek vezmete děti do Mladé Boleslavi na odvetný zápas Evropské ligy. Takže si vlastně přivezete své osobní fanoušky.

(smích) My už jsme to takhle praktikovali v minulosti. Ať už jsem byl předtím ve Spartě, nebo nyní v Mladé Boleslavi, tak ty kempy termínově většinou vycházejí na nějaký zajímavý zápas. Ať už přípravný, nebo ve čtvrtek pohárový. Ne každý z kluků už na podobném utkání někdy byl, věřím, že je to bude bavit a že si to utkání užijí. A zároveň věřím, že nám pomohou k postupu.

CO VYMYSLÍ. Mladoboleslavský režisér Marek Matějovský v utkání proti Shamrock Rovers.

Slíbíte jim ho?

Vypadá to nadějně, chystáme se co nejlépe, aby to vyšlo. Chceme tu odvetu zvládnout, věříme, že ten postup dotáhneme. Rád bych to klukům slíbil, ale je to sport. Za sebe můžu říct, že pro to udělám na hřišti všechno.

Evropská liga Mladá Boleslav versus Shamrock Rovers První utkání v Irsku vyhrála Boleslav 3:2. Odveta je na programu ve čtvrtek od 18 hodin, přímý přenos vysílá ČT Sport. Vstupenky jsou k mání v předprodeji, ve fanshopu na boleslavském stadionu se budou prodávat v úterý a ve středu od 13 do 16 hodin. V případě postupu narazí Boleslav ve 3. předkole Evropské ligy na Kajrat Almaty (Kazachstán) či Skënderbeu Korcë (Albánie).

Jak se změnila vaše pozice v týmu po nedávném příchodu trenéra Uhrina? Na jaře jste příliš nehrál, nyní se zdá, že máte větší důvěru.

Zatím to tak vypadá, i když je ještě hodně brzy na hodnocení. Ta důvěra tam je určitě větší. Samozřejmě záleží hlavně na mně, jestli ji budu splácet nějakými kvalitními výkony. My jsme byli domluvení tak, že naskočím normálně do přípravy a nebudeme se ohlížet za tím, co bylo na jaře. Důležité je, jak vypadám v tenhle moment. Pan Uhrin řekl, že pokud na tom budu dobře, tak že budu hrát. Já jsem rád, že tomu tak je, ale sezona se teprve rozjíždí.

Celkově mi připadá, že trenér Uhrin staví sestavu z hodně fotbalových hráčů, na úkor těch, kteří třeba byli bojovnější, ale ne až tolik techničtí. Bude to trend?

Trenér chce sestavu namixovat tak, aby bylo její složení úspěšné. V kádru se moc velké změny neudály, složení týmu je podobné jako v minulé sezoně. Teď je to o tom, jaké představy bude pan Uhrin mít, my se je budeme snažit splnit. Ano, chceme hrát kombinační fotbal, chceme být trochu víc na míči, ale jak se nám to povede, to se teprve uvidí.

Liga letos vypadá hodně našlapaně. Slavia i Sparta provádějí milionové nákupy, snaží se i Plzeň, vydatně posiluje Zlín. Boleslav bude znovu číhat za tou absolutní špičkou?

Letos to je hodně zajímavé, vypadá to, že ty nejsilnější týmy budou opravdu hodně prahnout po titulu, protože tam na tom konci čeká něco velmi zajímavého (přímý postup do Ligy mistrů). Do posil se napumpovalo hodně peněz, špičkové celky vypadají opravdu nesmírně silně, snažily se získat kvalitu. My se budeme snažit držet co nejvýš, ale ta konkurence je stále silnější a silnější. Myslím si, že v případě Mladé Boleslavi není úplně doceněné, že opakovaně končí mezi nejlepšími, i když třeba nemá tak vysoký rozpočet, jako ostatní protivníci ve špičce.