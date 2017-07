Až do finále? Budeme makat, slibují fotbalové naděje

Nic z toho nezastavilo českou fotbalovou reprezentaci do devatenácti let na cestě za medailí z mistrovství Evropy v Gruzii. V sobotu večer přežila těžký zápas s domácím výběrem, v Tbilisi oslavila kromě vítězství 2:0 i postup do semifinále turnaje. A to nemusí být konečná.

„Teď chceme do finále, uděláme pro to všechno,“ slíbil obránce Libor Holík, střelec druhého gólu, který zmíněnou divočinu na tribunách odstartoval. „Jsme tým, kde jeden bojuje za druhého, to nás zdobí. Budeme makat!“

To zní slibně.

Mladí Češi v boji o finále narazí na vítěze skupiny B, tedy Anglii. Ale nebojí se jí.

Nepřipomíná vám to něco? Podobně se devatenáctka vytáhla už před šesti lety, kdy tým trenéra Jaroslava Hřebíka zastavili až ve finále hvězdní Španělé s Moratou, Deulofeem nebo Carvajalem.

Česko zpozornělo a začalo se učit jména nadějných teenagerů. Krejčí, Kadeřábek, Kalas, Brabec, Skalák, Koubek... Ti všichni tehdy v Rumunsku nakopli kariéru a teď patří do dospělé reprezentace.

Může se český fotbal těšit na další dobrý ročník? Proč by ne, také tenhle výběr vypadá zajímavě.

V první části kvalifikace o Euro za sebou nechal Slovince a Estonce, ve druhé už silnější soupeře: Maďarsko, Rakousko a Skotsko. V Gruzii si na úvod poradil se Švédy, a než pojistil postup na úkor domácích, jen těsně nestačil na silné Portugalce.

„Tým je pracovitý, jde si za svým cílem a proti Gruzii to potvrdil. Nemyslím si, že bychom byli lepší, ale kluci do puntíku splnili taktiku,“ chválil trenér Jan Suchopárek. „Po zápase jsem jim říkal, že tvrdá práce je vždycky odmění.“

Už teď si scouti, kteří sledovali zápasy ve skupině, určitě udělali k českým talentům pár poznámek.

Gólu už se dočkali tři útočníci: Šašinka, Turyna i Graiciar. V záloze toho spoustu oběhá pracant Sadílek, který už se v nizozemském Eindhovenu tlačí do áčka a proti Gruzii při standardkách nahrál na obě branky.

„Já bych tentokrát nejvíc pochválil brankáře Jedličku. Zase ukázal, že je to borec, chytil dva góly,“ ocenil pro utkání s Gruzíí Suchopárek jasnou jedničku mezi tyčemi.

Bez ohledu na to, jestli ještě na šampionátu zvládne další krok, působí tahle parta nadějně. Ale pozor – i když už se Euro devatenáctek blíží „dospělému“ fotbalu, vstupenku mezi hvězdy automaticky nezaručí.

Nebo si snad dnes vzpomenete na jména Jeleček a Lácha? Před šesti lety se oba na šampionátu dvakrát trefili, Lácha dokonce i ve finále. Ale oba se vytratili, jejich kariéry pokračují v nižších soutěžích.

Česku by se ze všeho nejvíc šiklo, aby naděje ze současného výběru nezapadly. A když ve středu vybojují účast ve finále, tím líp.