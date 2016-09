Chalani mi řekli, abych jen trefil branku, líčil ostravský Hlinka

„Očekávání byla velká. Bylo to moje první takové derby,“ řekl Hlinka. „Věděli jsme, že stadion bude vyprodaný, že bude fantastická atmosféra.“

Zpočátku se ale zdálo, že jste hodně nervózní.

Začali jsme trochu se strachem, Opava nás přehrávala ve středu hřiště. Ale pak přišlo vyloučení jejich brankáře. To nás nakoplo, dodalo nám klid, začali jsme si více věřit.

A vy jste po tom, co sudí Nenadál vyloučil brankáře Fendricha, když hrál rukou před pokutovým územím, dal gól z přímého kopu.

Věřil jsem si na něj. Z trestňáku jsem dal gól i v poháru, už před tím jsem měl celkem dobré přímé kopy, takže jsem věděl, že dám gól.

Počítal jste i s tím, že do branky šel nerozchytaný Lasák?

Chalani mi říkali, že tam jde mladý gólman, který pořádně ještě nechytal, abych jen trefil branku. Od začátku jsem věděl, že to budu dávat k levé tyči, protože to bylo velmi blízko.

Co jste říkal atmosféře?

Bylo to něco fantastického. Měl jsem husí kůži po celém těle. Moc jsem si to užil a chtěl bych fandům poděkovat za takovou vynikající atmosféru.

Ale utkání se neobešlo bez incidentu, když v 17. minutě na hřiště vběhli výtržníci ze sektoru domácích.

Abych řekl pravdu, zprvu jsem si ani nevšiml, že tam vběhli, až když rozhodčí zapískal. Stalo se. Patří to k derby.

Tak to asi k derby a vůbec k fotbalu nepatří.

Jasně, nemělo by se to stávat, ale to je věc jiných lidí, ne nás hráčů. Nás musí zajímá jen to, co se děje na hřišti.

Neměl jste ale strach, že prohrajete kontumačně, že se utkání nedohraje?

Nad tím jsem ani nepřemýšlel. Věřil jsem, že se to už opakovat nebude a tak tomu i bylo.

Zažil jste zápas v takové atmosféře?

Musím se přiznat, že ne. Hrál jsem před vynikajícími fandy v Trnavě, ale toto je něco neskutečného. Kvůli tomu se vyplatí hrát fotbal.

A navíc ve druhé lize?

To je unikát. Takovou atmosféru nikde ani v první lize nezažijete.

Výhrou jste se dostali do čela ligy. Šlo vám i o to?

Jdeme postupně. Nedíváme se na to, jestli jsme v čele, nebo druzí třetí. To derby bylo pro nás důležité hlavně kvůli fanouškům. Jsou fantastičtí, jezdí s námi všude. Bohužel ve Vlašimi, kde jich bylo hodně, se nám ten zápas nepodařil, takže teď jsme ho chtěli odčinit.