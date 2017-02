Jarní výkop fotbalové ligy: Plzeň chce, Slavia může, Sparta musí

Aktuální kurz v případě úspěchu zajišťuje pětinásobek vložené částky. Ale bude to pro Spartu fuška. Na první Plzeň, která má zápas na Bohemians k dobru, ztratí čtyři body. Mezi oba rivaly vystřelily čínské peníze také obrozenou Slavii.

V sobotu má výkop ligové jaro, šampion bude znám nejpozději poslední květnový víkend. „Ale předseda asociace Pelta říkal, že ligu vyhraje Plzeň, takže se zdá, že je hotovo,“ zavtipkoval Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie. „Můžeme jen překvapit. Trenér ani hráči nejsou pod tlakem.“

Slavia na podzim ukázala, že se s ní musí počítat. V zimě navíc udržela kádr a za 25 milionů korun získala univerzála Jana Sýkoru z Liberce, který už byl domluvený v Plzni, jenže v poslední chvíli cuknul.

I takové zápletky dodávají soutěži atraktivitu. A Plzeň jede do Edenu už 5. března. To bude šlágr!

„Máme to rozehrané dobře, ale cesta k cíli je ještě dlouhá,“ říká Jaroslav Šilhavý, kouč Slavie. „Spousta lidí nám nepřeje. Také se o nás mnohem víc píše. Ale my to bereme. Jenom ti silní to někam dotáhnou.“

Jenže silná se cítí (a je) i Plzeň, která může uhrát třetí titul v řadě. Navíc není vyloučené, že se mistrovský pohár bude rovnat minimálně 330 milionům korun spojeným s přímým postupem do Ligy mistrů. To však jen za určitých - ale ne nesplnitelných - okolností. „Máme dobrou výchozí pozici a přímý postup do Ligy mistrů je jeden z aspektů, který si uvědomujeme,“ neskrývá Roman Pivarník, kouč Plzně.

Právě ona je favoritem. K titulu má nejblíž, má velmi zkušený kádr a v posledních letech prokázala, že dokáže zvládat krizové situace. Navíc získala bývalého kapitána rakouské reprezentace Andrease Ivanschitze, který by měl tvořit plzeňskou hru. „Říkám, že je to fotbalista. Má výborné PR, takže ten frajer ještě musí něco ukázat na hřišti,“ neslaví předčasně Adolf Šádek, plzeňský generální manažer.

Plzeň v sobotu doma hraje s poslední Příbramí, Slavia hostí předposlední Jihlavu. Tady se komplikace nečekají. To Sparta na začátek musí porazit Bohemians 1905. Jenže po pohárovém výprasku 0:4 v Rostově není v ideálním rozpoložení. „Je jasné, že takhle hrát nemůžeme,“ uvědomuje si Tomáš Požár, trenér Sparty.

Zatímco Plzeň hodně chce a Slavia může, Sparta musí. „Možná to vypadá, že Sparta už je smířená, ale tak to určitě není,“ varuje Šádek.

A dál? Zlín vypsal prémie za poháry a snaží se, aby se umoudřil záložník Vukadinovič, jehož naštvalo, že nešel do Slavie. Zajímavé výkony se dají čekat od Mladé Boleslavi, kde je ambiciózní kouč Martin Svědík.

Někdo však musí i sestoupit. Obecně se nevěří záchraně Příbrami. Starosti má Jihlava, překvapivě také Brno a Liberec. Klid vlastně nemá nikdo od osmého místa níž.

I díky tomu má liga silný náboj.