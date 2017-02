„Nový“ Liberec vyráží do boje o záchranu. První překážkou je Zlín

„Pro nás je začátek jara zásadní, potřebujeme se odpoutat od spodku tabulky. Budou rozhodovat první kola a ta chceme zvládnout. Buď se potom uklidníme, nebo se dostaneme do ještě horší pozice,“ řekl kouč Slovanu Jindřich Trpišovský.

„Zlín pro nás není na úvod úplně ideální soupeř. Hraje daleko lépe venku než doma, je to brejkové mužstvo s rychlými kraji v čele s hvězdou ligy Vukadinovičem. My se budeme samozřejmě tlačit do útoku, ale musíme si dát velký pozor na ztráty míče a na případné protiútoky.“

Na startu ligového jara se divákům představí úplně „nový“ Liberec, protože kádr prošel obrovskou proměnou. V zimě odešlo dokonce 12 hráčů v čele s klíčovými oporami Pokorným, Sýkorou, Folprechtem či penaltovým králem Komličenkem, místo nich dorazilo pod Ještěd deset nových jmen, tím nejčerstvějším je z pátku záložník Souček ze Slavie.

„Tvoříme mužstvo za pochodu, v základní sestavě se asi objeví minimálně šest nových hráčů oproti podzimu a generálka s Jihlavou ukázala určitou nesehranost. První utkání v nové části sezony bývá hodně nervózní, bude to o boji a důrazu a pevně věřím, že to zvládneme,“ přeje si Jindřich Trpišovský.

Jeho zlínský protějšek Bohumil Páník má příjemnější starosti. „Naším cílem je udržet se v první pětce. K naplnění této vize potřebujeme dobrý vstup do jara, což také znamená uspět hned v premiéře v Liberci, ve kterém proběhly skoro jako každý půlrok velké změny. Není to pro Liberec jednoduché, ale pokaždé si s tím nějak poradil a když se podívám na současný kádr, tak je podle mě obrovsky silný,“ míní Páník.