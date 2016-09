Špatné zprávy pro fotbalový Liberec: prohra, a navíc zranění kapitána

Třetí tým loňské sezony a účastník Evropské ligy se letos v domácí lize ne a ne vymanit ze spodních příček. Plzni byl sice v 6. kole v sobotu večer víc než vyrovnaným soupeřem, ale vytvořil si minimum šancí a podlehl těsně 1:2.

„Náš výkon byl hodně dobrý, možná v této sezoně v lize nejlepší, body bohužel nemáme,“ posteskl si trenér Jindřich Trpišovský. „Celý zápas jsme byli lepší a prohrát jsme si nezasloužili, ale zápasy s Plzní jsou pro nás nějaké zakleté.“

Liberec potvrdil, že proti Plzni mu to doma moc nejde. Naposledy ji dokázal U Nisy porazit v roce 2007 a na další příležitost si bude muset minimálně rok počkat.

Svěřenci kouče Trpišovského od začátku soupeře nemilosrdně napadali, měli víc ze hry, ale do žádných šancí se nedostávali. Hosté naopak z první střely na branku dali gól. A byl parádní: slovenský mladík Hromada dostal po rohu za šestnáctkou příliš prostoru a napálil míč nekompromisně do horního růžku. Gólman Dúbravka neměl žádnou šanci.

V závěru poločasu se po zákroku Matějů domácí útočník Baroš hodně hlasitě dožadoval penalty, ale vysloužili si jen žlutou kartu.

Ve druhém poločase po pěkném uvolnění a centru Kopice z levé strany zvýšil Ďuriš zblízka plzeňské vedení na 2:0. Snížení Komličenka po parádním pasu Breiteho a přiťuknutí Baroše přišlo už pozdě na to, aby Liberec ještě stačil vyrovnat.

„Prohráli jsme strašně moc soubojů na úrovni stoperské dvojice, to se pak těžko hraje,“ řekl kouč Trpišovský. „Zápasy se Spartou nebo Plzní jsou o efektivitě. Už bychom to konečně potřebovali sehrát tak jako oni s námi a z každé střely dát gól. Je to úkol i pro záložníky, ti naši dávají strašně málo branek.“

V dosavadních šesti zápasech ligové sezony nastřílel ambiciózní Liberec jen čtyři góly, což je tristní bilance. Ze tří domácích utkání vytěžil pouhé dva body za remízy.

„Dobře jsme kombinovali a myslím, že jsme měli hru pod kontrolou, ale chybělo tomu zakončení,“ řekl záložník Daniel Bartl. „Musíme být více úderní vepředu. Hrajeme dobře, v krajích kombinujeme, ale pak musí přijít nějaká lepší finální přihrávka a musíme více zakončovat. To nám v zápase s Plzní chybělo.“

Aby snad špatných zpráv nebylo málo, před koncem utkání s Plzní se musel nechat vystřídat klíčový stoper Lukáš Pokorný. První prognózy hovořily o vážnějším zranění kolena. „Nevypadá to moc dobře. Myslím, že na Karabach k dispozici určitě nebude,“ řekl Trpišovský s odkazem na čtvrteční zápas Evropské ligy v ázerbajdžánském Baku.