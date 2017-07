Berkovec bez nuly. Kál se za minelu a věří: V lize se to opakovat nebude

Karvinští proti Chorzówu měli hodně blízko k čistému kontu, prvnímu z osmi přípravných duelů. Jenže brankář Martin Berkovec odkopl míč přímo na nohu soupeře, který byl sám před brankou a nezaváhal.

„Když Berkovec přišel, dostal v prvním zápase tři góly, ve druhém dva, takže jsem říkal, že s takovou klesající tendencí by to v lize proti Jihlavě měla být nula,“ uvedl karvinský trenér Jozef Weber. „Asi to nechtěl porušit, a tak teď tomu jednomu gólu pomohl... Ale vážně. V bráně vypadal dobře, i když udělal tu chybu. Celkově mi naše defenziva přišla nejlepší z dosavadních utkání.“

Martin Berkovec podotkl, že i útočník Tomáš Wágner mu v kabině říkal, že si tu nulu má nechat až na Jihlavu, kterou hostí v sobotu od 17.00. „Asi bych se měl omluvit všem, protože taková chyba není ideální začátek,“ řekl brankář. „Když už se to stalo, tak doufám, že v lize se to opakovat nebude.“

Berkovec podotkl, že míč na jeho nohu přišel o vteřinu později, než čekal. „Místo, abych se díval na balon, koukal jsem na Hošana (stoper Jan Hošek – pozn. red.), že mu přihraji. Byla to chyba.“

Jednou špatně rozehrál už předtím, ale obránci včas zasáhli. „To bylo varování, ale bohužel mi nestačilo. Pak jsem dostal facku. A byla pořádná,“ uvedl Martin Berkovec, který do Karviné přišel na hostování ze Slavie Praha místo Jana Laštůvky.

Zatím je jedním ze tří nových hráčů, kteří karvinský tým doplnili. Šéfové klubu k tomu dál řeší angažmá záložníka Ricarda Piny a útočníka Erica Ramireze z Venezuely.

„Berkovec přišel na poslední chvíli, jeho znám. Věřím, že to bude v pořádku,“ uvedl trenér Jozef Weber.

Dalším nováčkem je Peter Štepanovský, krajní obránce či záložník, který přišel z Dunajské Stredy. „Zatím splňuje to, co od něj očekáváme, potřebujeme rychlé hráče na strany. A je docela produktivní. Věřím, že mu to vydrží.“

Bosenský pravý obránce Benjamin Čolić ze Sarajeva do sobotního utkání nezasáhl. „Ráno se lehce zranil,“ vysvětlil Jozef Weber. „Ale také vypadá dobře. Bohužel zatím jen na tréninku.“

Čolić je v Karviné s manželkou a čtyřletou dcerou. „Karviná je pro mě šance posunout se fotbalově dopředu,“ tvrdí čtyřnásobný mistr Bosny a Hercegoviny, který doufá, že se prosadí do základní sestavy.

Karvinští zatím marně hledají stopera, jelikož mají jen Pavla Košťála a Jana Hoška.

„Dva hráče jsme tam už zkoušeli, ale nakonec jsme se rozhodli, že budeme hledat dále,“ řekl Weber. „Stoper tak ještě přijde stoprocentně, akorát typologicky jiný než jsou ti nynější. Věřím, že v pondělí, úterý bude jasno.“