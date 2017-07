Karviná první sezonu v první lize zvládla. A ta další? Šéf Wolf se nebojí

Před rokem Jan Wolf a celá Karviná věděli, že fotbalový klub přišel o největšího sponzora, o krachující firmu OKD.

Nyní je jasné, že se Karviná nejen udržela, ale že bude chtít v elitní soutěži prorazit i v příští sezoně.

„Po sportovní stránce naše první sezona v nejvyšší soutěži dopadla více než dobře. Ale zvládli jsme ji i ekonomicky. Už vidíme tu další, takže doufáme, že uspějeme i v ní,“ prohlásil Jan Wolf, který je šéfem klubu, byť oficiálně zastává funkci předsedy dozorčí rady.

Kde jste chybějící peníze po odchodu OKD sehnali?

Podařily se nám nějaké přestupy. To je jedna věc. Druhá je, že sice nemáme generálního sponzora, ale ti věrní hlavní a další partneři jsou takoví, že na náš skromný rozpočet jsme peníze dohromady dali.

Muselo hodně pomoci i město?

Město dává standardně na mládež, tam si to držíme. Tam to není o navyšování příspěvku. Podařilo se nám ale dohodnout i s krajem, který podporuje vrcholový sport. Ten nám také něco přispěl. Hlavní jsou však naši stabilní partneři.

Nemusíte se tudíž před nadcházející sezonou ekonomicky uskrovňovat?

My jsme pořád hodně skromný klub. Jsem rád, že všichni vnímají, že i za takových podmínek jsme schopni ligu vůbec hrát. Zdejší kraj je tvrdý, a jestli tady chceme mít nějakou zábavu, tak musíme být skromní.

V Karviné jste loni poté, co jste se stal předsedou představenstva v Baníku Ostrava, změnil post z předsedy představenstva na šéfa dozorčí rady. Jste jím pořád?

Jsem.

Takže máte dva kluby mezi elitou?

A jsem rád. Říkal jsem to už loni, když jsem do toho šel, že by to bylo pěkné. Ale v Baníku je ta moje role opravdu poradenská, tam se ten výkonný management a majitel do práce v klubu zakousli, jak nejvíce mohli. Tam to stojí na nich. Já občas pomohu, pokud potřebují nějakou radu nebo něco zkontrolovat. To je moje role v Baníku.

Vaše hlavní práce je tak v Karviné?

Moje hlavní práce je v Karviné, ale někde jinde (směje se). Na radnici (Jan Wolf je náměstkem primátora za ČSSD – pozn. red.). Samozřejmě pokud jde o fotbal, tak moje vůdčí role je v Karviné. Z té jsem neodešel a ani neodejdu.

Dál tedy budete předsedou dozorčí rady MFK Karviná?

Ano, ale za těch patnáct let to máme tak uzpůsobené, že víme, kdo je kdo, a není důležité, kdo má jakou funkci. Zase tak moc nás není, abychom si museli hrát na nějaké funkce.

Když Karviná loni vstupovala mezi domácí fotbalovou elitu, tak jste připustil obavy z další sezony, že pokud na ni nebudete mít peníze, tak první ligu nebudete hrát. Opravdu to klubu hrozilo?

To ne, ale jsem opatrný. Jak jsme před patnácti lety přebírali Karvinou, tak všechno bylo zadlužené, nebyla tu ani koruna, nebyli hráči. Hráli jsme první A třídu. Tehdy jsem lidem, kteří mě do fotbalu přibrali, říkal, že nechci nikdy nikomu nic dlužit. To je ve fotbale, ale vůbec v životě nepříjemné. Toho se držím vůči hráčům, zaměstnancům klubu, vůči všem.

V takovém případě ale není snadné dávat dohromady rozpočet, že?

U města, když tvoříme rozpočet, vím, na co můžeme mít a na co ne. A stejné to musí být u fotbalového klubu. Když na to nevidím, tak je to špatně. Vždy chci mít na tu jednu sezonu chod klubu zajištěný. Samozřejmě, kdybych viděl na víc sezon dopředu, tak se mi spí klidněji, ale bohužel fotbal je takový, že mnohdy nevíte, co bude. Partneři jsou, ale najednou se změní situace a nebudou.

Co s tím?

Uvidíme, co FAČR (Fotbalová asociace České republiky – pozn. red.), protože dříve jsme dost peněz dostávali i ze STESu (oficiální marketingový zástupce fotbalové asociace – pozn. red.). Doufám, že i nyní, když je liga samostatná, se najdou lidé, kteří budou peníze shánět. Marketing u fotbalu by měl být celorepublikový. Navíc prodej televizních práv a vše ostatní je v jiných zemích na daleko vyšší úrovni než u nás.