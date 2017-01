Fotbalová Jihlava vyřadila z týmu Šulka a Urdinova

Vedení jihlavského klubu totiž ve čtvrtek rozhodlo o tom, že dále nepočítá se Šulkem. „Usoudili jsme, že by mu po více než dvouletém působení v Jihlavě prospěla změna dresu,“ uvedl sportovní manažer FC Vysočina Milan Bokša v oficiální klubové zprávě.

Šulek do Jihlavy přišel v létě 2014. V premiérové sezoně v dresu FC Vysočina patřil k důležitým hráčům, ve 20 zápasech vstřelil tři branky a na další tři přihrál. V minulém ročníku ve 24 utkáních zaznamenal dvě přihrávky. Letos na podzim, kdy vinou zranění hrál jen šest zápasů, však vyšel bodově naprázdno.



„Hráčů ve středu pole máme víc a museli jsme si říct, kterého z nich necháme v týmu. A rozhodli jsme se dát přednost těm perspektivnějším a mladším,“ uvedl Bokša, který současně odmítl, že by v případě 27letého Šulka šlo jen o věk.

„Myslím, že by bylo dobře, kdybyste se podíval zpátky a vyhodnotil si jeho působení během posledního půlroku. Tak, jak jsme to udělali my,“ vybídl Bokša. „Nebyl tolik k dispozici, nebyl ani tak nachystán do přípravy, jak by měl být.“

Podle deníku Sport navíc došlo mezi Šulkem a jihlavským trenérem Michalem Bílkem ke sporu. „Měli jsme výměnu názorů,“ přiznal Šulek, kterého se MF DNES nepodařilo kontaktovat. „Jdu pryč a řeší se kam,“ pokračoval Šulek. „Nejradši bych šel do zahraničí, ale Jihlava za mě chce dost peněz.“

Nabízí se tak varianta s Libercem. „Pokud bych měl zůstat v české lize, budu rád za Liberec. S ním je to asi nejotevřenější,“ tvrdil Šulek. Sportovní ředitel libereckého klubu Jan Nezmar však zájem Slovanu o Šulkovy služby MF DNES potvrdit nedokázal. „Teď vůbec nevím. Sezení s trenérem a majitelem ohledně tvorby kádru budeme teprve mít. A pak se uvidí,“ nechtěl Nezmar předjímat před dnešní schůzkou členů libereckého klubu.

Liberecké nejvíc zajímal Hronek

Potvrdil však, že Slovan byl v kontaktu s Jihlavou už v létě. „Nejvíce jsme se zajímali o Hronka,“ uvedl Nezmar. „Liberec měl zájem o některého z našich středopolařů, my jsme ale v létě tento krok nechtěli udělat,“ uvedl Bokša. „Uvidíme, jak se k tomu postaví Liberec nyní, kdy bychom k tomu byli vstřícní.“

Jihlava v každém případě řeší, co se Šulkem dál. „Teď je lehce zraněný, bolí ho achilovka. Počítáme, že na léčení potřebuje týden. Během té doby budeme o celé věci uvažovat, chceme zvážit možnosti a poté se domluvíme na dalších krocích,“ uvedl Bokša.

Nejasno je také o dalším jihlavském hráči, obránci Yanim Urdinovi. Ten podle vedení FC Vysočina do zimní přípravy nastoupil kondičně nepřipraven. „Je to jeden z hráčů, kteří do přípravy nepřišli nachystaní,“ uvedl Bokša.

„Hráči měli dovolenou, ale ne proto, aby odpočívali a relaxovali. Protože ta doba byla dlouhá, měli se zároveň chystat na náročnou zimní přípravu. Abychom nezačínali od nuly. Bohužel, Yani tuto věc podcenil,“ zlobí se. Vedení zareagovalo Urdinovým přesunem do juniorky.

„Nyní to má opravdu ve svých rukách. Má možnost nám v juniorce dát najevo, jak mu záleží na tom, aby se vrátil do A mužstva,“ uvedl Bokša, který potrestanému hráči promlouval do duše.

„Věřím, že se mi podaří ho motivovat, aby to uchopil za správný konec,“ dodal.