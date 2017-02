Když jeden bod nestačí... Klíč k záchraně má Jihlava doma

V úvodním kole jarní části nejvyšší domácí soutěže na hřišti pražské Slavie mohli fotbalisté FC Vysočina jen překvapit. A to se jim nepovedlo...

Už dnes ale tým kouče Michala Bílka musí ukázat, jak moc stojí o to v nejvyšší soutěži setrvat.

Sestupem ohrožený jihlavský celek čeká první z existenčních zápasů.

V domácím prostředí hostí Hradec Králové.

Tedy jednoho z nováčků, který má na čtrnácté, to je první nesestupové příčce před patnáctou Jihlavou aktuálně tříbodový náskok.

„Dá se říct, že utkání v Jihlavě je klíčové a hodně důležité,“ říká trenér Hradce Milan Frimmel.

„I když... Pro nás i pro ně je důležité každé utkání. Tohle je možná výjimečné tím, že jsme sousedi v tabulce,“ pokračuje kouč Východočechů.

„Z hlediska důležitosti rozhodně nerozlišujeme, zda hrajeme na Slavii nebo doma s Hradcem,“ přidává se Bílkův asistent Jan Kameník. „Před námi je domácí duel, v němž chceme a musíme zvítězit. Tříbodový zisk by představoval velkou psychickou vzpruhu a mohli bychom se v tabulce dotáhnout právě na Hradec,“ uvědomuje si jihlavský kouč.

Oba dnešní soupeři se před týdnem střetli se soupeřem z Prahy, Jihlava hrála v sobotu na Slavii, Hradec o den později doma s Duklou. Oba týmy odešly z utkání poraženy, navíc shodným výsledkem – 0:2.

„Na Slavii jsme si vyzkoušeli, jak hrát proti velkému favoritovi ligy, který má silnou ekonomiku a v zimě skvělým způsobem posílil,“ vzkázal do Edenu ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis. „Byla vidět obrovská síla domácích. Myslím, že naši chlapci hráli statečně, snažili se, vynikající výkon předvedl zejména brankář Hanuš. Ostudu jsme neudělali,“ tvrdí.

Zároveň si ale uvědomuje, že klíčové zápasy na jeho tým teprve čekají. „V boji o záchranu pro nás budou nesmírně důležité všechny domácí zápasy. Naše situace nám velí, abychom co nejvíce zápasů vyhráli. Skoro všechny. Bude to náročné,“ říká Tulis, který ví, že jakákoliv domácí ztráta by byla bolestivá.

„Každé z těch utkání je o život. Jeden bod nám nestačí, tři jsou nutností,“ má jasno.