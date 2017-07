Jablonecký kapitán Hübschman: Chceme se držet za silnou trojkou

„Všichni jsme v očekávání, jak po posilování Sparty a Slavie bude liga vypadat. My bychom chtěli dobře odstartovat na Slovácku, pak máme doma Plzeň a následně pojedeme do Teplic, což rozhodně nejsou slabí soupeři,“ říká Hübschman.

Na čem ještě musíte do startu sezony zapracovat?

Musíme být mnohem víc produktivní. V přípravě jsme sehráli zápasy s dobrým průběhem, ale udělali jsme individuální chyby a pak ten výsledek vypadá špatně. V sezoně bychom se chtěli prezentovat líbivou hrou a být úspěšní i výsledkově.

Jaké umístění byste si jako kapitán pro svůj tým představoval?

Myslím si, že nejsme úplně schopní konkurovat Spartě, Slavii a Plzni, ale moje přání je držet se za touhle silnou trojkou. Samozřejmě stejný cíl budou mít Zlín, Boleslav nebo Teplice.

Pražská S přivedla řadu zvučných zahraničních jmen. Co od toho očekáváte?

Je to každopádně oživení ligy. Někteří hráči, kteří přišli, mají velká jména a bude příjemné se potkat s fotbalisty, kteří v kariéře něco dokázali. Zatím lépe na mě působí Slavia, ale příprava je něco jiného než sezona. Nechám se překvapit. Doufám, že to pomůže lize a že na stadiony začne chodit víc lidí.

Prodloužil jste smlouvu v Jablonci. Měl jste i jiné alternativy?

Po konci sezony jsme si sedli a domluvili se, za jakých podmínek tady zůstanu. A pak už nebyl velký problém to dotáhnout do konce.

Chtěl jste nějakou záruku, že budete hodně vytížený?

Nevím, jestli si takhle někdo dojednává smlouvu, mně se to aspoň nikdy nestalo. Bude záležet na mých výkonech a na trenérovi, jak postaví sestavu. Tohle jsem při jednání opravdu neřešil.