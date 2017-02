Ligové jaro je tu, začne také v Hradci? Hřiště je stále promrzlé

Hrací plocha malšovického stadionu je totiž na hranici regulérnosti. Podle tiskového mluvčího Milana Šedivého sice vyhřívání běží už od 3. února, ale hřiště je stále promrzlé a navíc se na něm objevila plíseň. „Děláme všechno pro to, aby se v neděli hrálo,“ uvedl Šedivý.

Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů

Už ve středu byl v Hradci delegát Ligové fotbalové asociace, který kontroloval teplotu trávníku, a v sobotu přijede další, jenž rozhodne, zda se v neděli bude hrát. Tato nejistota na poslední chvíli přehlušila jiné velké hradecké téma zimní přestávky. Hradec totiž stále s velkým očekáváním vyhlíží, jak dopadne situace s Tomášem Jirsákem, který má být nejvýraznější posilou hradeckého týmu pro jarní část sezony, ale stále nemá vyřízenou transferkartu.

„Míč je v současné chvíli na straně FIFA. Ze strany klubu byly splněny všechny náležitosti a nyní pouze čekáme. Zda transferkarta dorazí dnes odpoledne, zítra, příští týden nebo později, to nevíme a nejsme schopni to nijak ovlivnit, “ řekl na sportovní manažer hradeckého týmu Pavel Krmaš.

Kromě této situace trápí hradecké trenéry i marodka, kvůli níž jsou mimo hru dlouhodobě zraněni Adam Vlkanova a Tomáš Holeš. „V Tomáši Holešovi a Adamu Vlkanova ztrácíme krátce před soutěží dva hráče základní sestavy. Kádr je ale dostatečně široký a já věřím, že se s tím dokážeme vyrovnat,“ říká před začátkem jarních bojů trenér Hradce Milan Frimmel.

Zimní příprava 2017 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

Se zimní přípravou, ve které se Hradec nejprve zúčastnil zimní Tipsport ligy, byli trenéři spokojeni. V zimní lize tým odehrál tři utkání s bilancí dvou výher a jedné prohry, tu mu připravili vršovičtí Bohemians. Poté se Východočeši přesunuli na soustředění do Chorvatska, kde odehráli také tři zápasy, které skončily vyrovnanou bilancí jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky.

„Příprava pro nás byla náročná, ale věděli jsme, co nás bude čekat. Náplň pod těmito trenéry je prakticky stále stejná. Snad jsme se herně naladili dobře a přeneseme si to i do mistrovských zápasů,“ uvedl k soustředění v chorvatském Umagu kapitán týmu Pavel Černý.