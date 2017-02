Těžká situace Hradce, před ligou mu hráči zatím spíše ubývají

Až do minulého týdne, kdy se chystala závěrečná fáze zimní přípravy, to na tak nepříjemnou situaci nevypadalo.

Jenomže pak se dna dny před odjezdem k operaci kolena odhodlal obránce Tomáš Holeš a ve čtvrtek, v posledním zápase před vstupem do jarní části prvoligové soutěže, si útočník Adam Vlkanova pro změnu vážně zranil kotník. Oba tak stoprocentně budou několik týdnů chybět.

Hradec před jarem * Včera večer se tým vrátil ze soustředění v chorvatském Umagu, kde strávil více než týden. * Sehrál tam tři přípravné zápasy, porazil 1:0 slovinský Koper, prohrál 1:3 s bosenským Mostarem a remizoval 1:1 se slovinským Celje. * Už za týden v neděli Hradec sehraje první ligový zápas jara, ke kterému přijede pražská Dukla, v dalším se vydá do Jihlavy, které zatím patří sestupová příčka.

Navíc se na soustředění v Chorvatsku zranil záložník Petr Schwarz, jenž by sice neměl pauzírovat tak dlouho, ale netrénuje. Když se k tomu přidá stále nedořešený příchod dalšího záložníka Tomáše Jirsáka a odjezd kamerunského obránce Oliviera Mbiaza, o kterého měl Hradec zájem, počet nepříznivých zpráv je před vstupem do jara poměrně dost.

„Nyní máme na vybranou. Buď budeme brečet nad rozlitým mlékem, nebo se k tomu postavíme čelem a ostatní kluci budou bojovat za ty zraněné,“ řekl pro klubový web Bohuslav Pilný, jeden z trenérů hradeckého mužstva poté, co se ve čtvrtek zranil Adam Vlkanova.

Hradec po podzimu, který ho i přes dlouhý mladoboleslavský azyl nechal ve slušné pozici pro jaro, nechtěl se složením kádru výrazněji hýbat. Jeho taktika se mu dlouho dařila. Na seznamu odchodů důležitých hráčů se neobjevilo ani jedno jméno, na seznam příchodů pak tři borci vracející se z hostování v jiných klubech. Ale hlavně záložník Tomáš Jirsák, který s týmem trénoval už na podzim poté, co předčasně ukončil své angažmá v Kazachstánu. Jenomže s protahujícím se čekáním na jeho transferkartu, kterou Kazachstánci dobrovolně nevydají, jako by v závěru přípravy přišly další problémy - začali se hromadit zranění hráči. Po Holešovi a Schwarzovi je posledním Vlkanova. „Pro nás to je obrovský problém, ale určitě se s tím popereme,“ poznamenal Pilný.

Hradci zatím nevyšel ani kontakt s mladým kamerunským stoperem Mbiazem, s nímž by ale na začátek jara počítat nemohl, angažmá nenabídl ani slovenskému obránci Timoteji Zahumenskému, kterého v lednu zkoušel. „Nepřesvědčil nás, že by byl přínosem,“ řekl tehdy sportovní manažer klubu Pavel Krmaš. V týmu už nejsou také Filip Zorvan a Jan Shejbal, kteří s ním absolvovali větší část přípravy, ale klub je kvůli většímu vytížení poslal na hostování do druholigových klubů.

Trenéři Pilný a Frimmel i tak ve čtvrtečním zápase se slovinským Celje mohli poslat do zápasu devatenáct hráčů a dva brankáře. Zda k nim přibude někdo další, na to má Hradec do startu jarní části ligové soutěže přesně týden. Už v neděli totiž na Malšovický stadion přijede pražská Dukla. Posilovat se Hradec bude moci ještě o necelé dva týdny déle, zimní přestupové okno v Česku totiž končí 25. února.