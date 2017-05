Hradec před těžkým ligovým závěrem měnit nebude: Je to zvládnutelné

V nastalé nejistotě ale jednu jistotu mají, vedení hradeckého klubu zatím na složení realizačního týmu nehodlá nic měnit. „Přišlo to na představenstvu na přetřes po minulém zápase, nyní jsme to neřešili, trenéři mají důvěru,“ uvedl Jan Michálek, předseda představenstva klubu.

„Nelichotivou situaci týmu řešíme v poslední době každý týden, ale sportovní rada doporučila dát realizačnímu týmu důvěru a my jsme na její doporučení dali,“ uvedl generální ředitel klubu Richard Jukl.

Pro trenéry podle něj mluví fakt, že tým pod jejich vedením působí odhodlaně: „Kdyby bylo na hráčích vidět, že vzájemný vztah nefunguje, že jsou skleslí a v kabině je špatná atmosféra, tak bychom to asi řešit museli. My ale věříme, že výsledky přijdou, kdybychom tomu nevěřili, tak jednáme.“ Postavení Hradce sice příliš příznivě nevypadá, ale na předčasný odpis to zdaleka není. Hradečtí totiž v posledních čtyřech kolech hrají třikrát doma, což by pro něj mohla být i s přihlédnutím k soupeřům výhoda. A to přesto, že po podzimním návratu z dočasného mladoboleslavského azylu na malšovický stadion v Hradci mužstvo v domácím prostředí ještě nevyhrálo.

„Zvládnutelné to stále je, stále je ve hře dost bodů, abychom se zachránili. Čekají nás i soupeři, proti kterým se nám v poslední době daří,“ poznamenal Jukl, „bohužel nám chybějí góly, o těch se rozhoduje především v pokutovém území, tam však hráči příhodné situace neřeší dobře.“

Hradec podle něj právě tím přichází o důležité body: „Co nám je platné, že v Karviné máme daleko častější držení míče i více střel, když prohrajeme. Nebo když v Příbrami řeknou, že je jako Hradec skoro nikdo tak nepřehrál?“