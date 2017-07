Fotbalový Hradec na první posilu čeká, na soustředění nikdo nový není

Stále tak trenérům chybí především vytoužený levonohý hráč na levou stranu obrany či zálohy. „Zatím se to nepodařilo dotáhnout,“ uvedl po včerejším přesunu hradeckého mužstva do Ústí nad Orlicí, kde tým stráví celý tento týden, sportovní manažer klubu Pavel Krmaš.

Svůj pobyt začal Hradec zápasem s Valašským Meziříčím, nováčkem Moravskoslezské národní ligy, třetí nejvyšší soutěže. Po nerozhodném bezbrankovém poločase v něm vyhrál 2:0, když jeho branky vstřelili Pázler a Nosek. „Druhý poločas byl z naší strany lepší, mohli jsme v něm vstřelit i více gólů. V první půli působil soupeř velmi kompaktně a ukázal svoji kvalitu,,“ sdělil trenér týmu Karel Havlíček.

Hradec v přípravě Odehrané zápasy Bohamians 1905 - FC HK 3:0

FC HK - Mladá Boleslav 1:1, na pen. 5:3 . Branka Hradce: Malinský

. Branka Hradce: Malinský FC HK - Liberec 4:2. Branky Hradce: Súkenník 2, M. Černý, Hašek

Branky Hradce: Súkenník 2, M. Černý, Hašek FC HK - Liberec 3:2. Branky Hradce: Pázler 2, Vlkanova

Branky Hradce: Pázler 2, Vlkanova FC HK - Varnsdorf 3:2. Branky Hradce: Pázler 2, Mudra

Branky Hradce: Pázler 2, Mudra FC HK - Jablonec 0:4. FC HK - Valašské Mezíříčí 2:0. Branky Hradce: Pázler, Nosek

Hradec se chce po jarním sestupu z 1. ligy pokusit o rychlý návrat. Trenéři však zatím spíše počítají ztráty v kádru. Sice do něj přibyli Zorvan, Súkenník, Lukáš Kraják a Shejbal, kteří se vrátili z hostování v jiných klubech, a dorostenci Miker, Trávníček a Robert Jukl, ale z klubu pryč odešli mnohem zkušenější hráči. Klub ukončil hostování Polomovi a Hůlkovi, Černému nenabídl prodloužení smlouvy a ten odešel do Pardubic, do Slavie přestoupil Trubač a do Liberce Malinský. Naposledy odešel na hostování do Kazachstánu Chleboun.

K tomu ne všichni hráči, se kterými se počítá, mohou naplno trénovat. Po operaci paty je Janoušek, po trablech s tříslem se teprve vrací Žondra. Na soustředění ani neodjel a připravuje se individuálně. „Do druhé ligy se nikdo nehrne, zásadní chybou byl sestup. Podívejte se třeba na Příbram, udržet hráče, o které je zájem v 1. lize, je těžké,“ komentoval trenér Havlíček dosavadní pohyb v kádru.

Hradec by rád především získal hráče pro levou stranu. V minulých dnech tam zkoušel Srba Mladenoviče a Rusa Luzina, ale oba i kvůli zranění nepřesvědčili. „Zkoušíme tam nyní mladého Trávníčka a Shejbala. Uvidíme, ale já věřím, že ještě někdo přijde,“ uvedl trenér.