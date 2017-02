Případ Gino. Ve Slavii si už nejspíš nezahraje, kdo ho koupí?

"Je potřeba si uvědomit, v jaké situaci Gino přicházel. Měl být náhradou za Milana Škodu, o kterém jsme tehdy byli přesvědčeni, že se nám ho v klubu nepodaří udržet a že odejde do Číny. Jsem rád, že Milan zůstal, byl na podzim jednou z hlavních opor týmu a rozhodnutí udržet Milana se Slavii rozhodně vyplatilo. Ginovi to však objektivně ztížilo nástup do Slavie. Ve své době byl Gino předmětem zájmu i předních českých klubů, například Sparty, a byl žádaným zbožím na mezinárodním fotbalovém trhu. Opakovaně patřil k nejlepším střelcům slovenské fotbalové ligy. Ve fotbale neexistuje žádný mechanismus, jak zajistit stoprocentní úspěšnost všech posil. Slavii to vedlo k tomu, že jsme mnohem lépe propracovali systém skautingu a výběru hráčů. Když se však ohlédnu zpětně, nevím, jestli bychom něco udělali jinak."

předseda představenstva Jaroslav Tvrdík pro klubový web