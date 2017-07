CZ Bělehrad, srbský pojem. České týmy na možného protivníka Sparty umí

Z Bělehradu navíc pochází další letní posila Sparty, záložník Vukadin Vukadinovič. A nezastírá, že by se rád podíval domů.

„Sice jsem tam teď chvíli byl, ale bylo by fajn podívat se tam zase takhle brzy,“ řekl bývalý hráč Zlína v rozhovoru pro klubový web. „Pro Srdjana to bude pikantnější,“ dodal ještě. Plavšič za Crvenou Zvezdu odehrál dva roky a pamatuje poslední titul ze sezony 2015/16, k němuž pomohl dvěma góly a třinácti asistencemi.

Předtím bělehradský klub slavil v roce 2014, po sedmiletém čekání. Tou dobou vyvrcholily finanční problémy - dluhy, které se hromadily od počátku tisíciletí, narostly do výše 23 milionů eur (asi 615 milionů korun). Výsledek? Zákaz startu v následném ročníku Ligy mistrů.

CZ Bělehrad Vizitka klubu Rok založení: 1945

Klubové barvy: červená a bílá

Největší úspěchy: vítěz PMEZ a Interkontinentálního poháru 1991; 27x mistr ligy (1951, 1953, 1956-57, 1959-60, 1964, 1968-1970, 1973, 1977, 1980-81, 1984, 1988, 1990-92, 1995, 2000-01, 2004, 2006-07, 2014, 2016); 24x vítěz domácího poháru (naposledy 2012)

Stadion: Rajka Mitiče (kapacita 55 538 diváků)

Trenér: Vladan Milojevič

Současné opory: Richmond Boakye, Luka Adžič, Guélor Kanga

Horší paradoxně bylo, že jejich pozici „dostal“ rival Partizan. Derby s CZ patří mezi nejvyhrocenější na světě a v žebříčku „Největších rivalit všech dob“ britského Daily Mailu se umístilo na čtvrtém místě.

Crvena Zvezda hraje na stadionu Rajka Mitiče s kapacitou přes padesát tisíc diváků. „Bylo by určitě vyprodáno. Jsou to fanatici (fanoušci, pozn.) a určitě by vytvořili bouřlivou atmosféru, byl by to ale zážitek,“ myslí si Vukadinovič. Příznivci CZ nemají dobrou pověst, jsou považováni za jedny z nejextremističtějších v Evropě a klub je kvůli nim často postihován.

S českými týmy nemá sedmadvacetinásobný mistr ligy dobrou bilanci. V sezoně 2006/07 vypadl po dvou porážkách z prvního kola poháru UEFA s Libercem, o tři roky později nestačil před branami skupin Evropské ligy na pražskou Slavii.

Nyní Crvenou Zvezdu čeká Sparta. Tedy pokud zvládne domácí odvetu s Irtyšem Pavlodar. V Kazachstánu remizovala 1:1, přičemž inkasovala ve třetí minutě nastavení. „Hráli jsme dobře, bylo to náročné utkání na umělém trávníku, které pokazila pouze naše chyba v koncentraci v závěru,“ prohlásil zkušený záložník Nenad Milijaš.

„Nejprve se musíme soustředit na druhý duel s Irtyšem. Pokud budeme hrát jako v tom prvním, nepochybuji o tom, že si proti Spartě zahrajeme,“ dodal sportovní ředitel CZ Mitar Mrkela.